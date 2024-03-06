南投去年打雷30萬次！天氣風險解密原因：午後熱對流貢獻最多

▲天氣風險統計去年南投出現近30萬次閃電是全台最多。示意圖。（圖／記者姜國輝攝）



生活中心／台北報導

今天是24節氣的「驚蟄」，像徵春雷初響，萬物萌發景象。臉書專頁天氣風險WeatherRisk統計去年閃電最多縣市，南投縣全年近30萬次居冠，密度最高則是嘉義市，每平方公里發生167次；8月閃電發生的數量會達到高峰，9月開始減少，閃電8成以上集中在白天。該粉專提醒，閃電落雷可能預示劇烈天氣接近，民眾在戶外聽到雷聲，要盡快進入四面有牆壁的建築物內以策安全。

天氣風險指出，今天3/5是24節氣的「驚蟄」，時序進入春季後，南方天氣系統逐漸活躍，冷暖空氣交會讓天氣變化節奏加快，開始出現帶有閃電落雷的劇烈天氣。從春天的鋒面、春末夏初的梅雨、夏秋的午後雷雨等，每年的3~9月是台灣閃電落雷的好發季節。

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天氣風險2017年起與國際合作夥伴建設最先進的「全閃電偵測網」，能即時獲得精準的落雷資訊，提供客戶雷擊預警及落雷風險估評。

該粉專表示，2023年閃電次數最多的縣市是南投縣，全年發生了近30萬次；閃電發生密度最高是嘉義市，每平方公里發生次數可以達到167次。

天氣風險分析，嘉義、南投在內的個區域正好是夏季午後熱對流發展最旺盛的位置，顯然夏季午後熱對流是對於台灣地區閃電發生數量貢獻最多的天氣系統，其他例如像是鋒面對流、西南氣流對流等所造成的閃電數量，都遠遠不及熱對流造成的閃電。

除了區域，閃電發生時間也有顯著集中性。天氣風險指出，每年3月起閃電發生數量開始增多，5月起大幅度增加，到8月發生數量達到高峰，9月開始減少，10月之後到隔年的2月閃電發生數量就變得非常稀少。

冷暖季之間的數量落差非常巨大。白天與夜間閃電的發生數量也有很大的差異，從統計來看，8成以上的閃電都是出現在白天，尤其是中午12時過後到傍晚19時之間，至於夜間到上午的閃電數量只佔了約2成。粉專表示，冷暖季節以及日夜之間的閃電發生數量差異，研判與午後熱對流是否出現有很大的關係。

▲2023年台灣閃電數量統計。（圖／天氣風險WeatherRisk ）



天氣風險提醒，閃電落雷對於生命財產可能造成直接危害，也預示劇烈天氣接近，如果在戶外聽到雷聲，要盡快進入四面有牆壁的建築物內以策安全，並同時要定期檢查家中的避雷設施；暴露於戶外的作業單位，如機場、港口、能源設備、遊憩場所等，可能需要有專業的雷擊預警設備或服務，應對突發的劇烈天氣，保障人員、顧客的安全，並將損害風險降至最低。