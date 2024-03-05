驚蟄就要打小人！　港「打小人橋」攤位起火...有人連兩年打同學

▲香港「打小人攤」在驚蟄日吸引大批民眾前來消災解厄。（圖／香港01）

文／香港01

今（5）日是廿四節氣中的驚蟄，香港不少人按傳統到鵝頸橋下打小人，憑藉此起彼落的「咯咯」聲，驅散黑氣、宣洩情緒。有市民指因遭朋友「背刺」連續兩年驚蟄到橋底；有人則因疫情後工作不順盼四方保佑。不過，有攤檔失火，蠟燭燒着發泡膠，有打到一半的市民大感無奈，只笑言，「火燒旺地吖嘛，旺，燒走衰氣（火燒旺地嘛，旺，燒走壞氣）。」

▲香港「打小人橋」下攤位擠滿排隊人潮。（圖／香港01）

鵝頸橋下今日非常熱鬧，多個打小人攤檔大排長龍，小人婆生意做不停手，拿着鞋狠辣地敲打，務求幫顧客消災解難，排除小人。警方現場布置大量警力，至少5架警車停泊附近，包括兩架戰術巴士，橋底每10步有警員駐守。

▲「打小人攤」意外發生火災。（圖／香港01）

「鄧仙姑」攤檔舉行儀式時，神台蠟燭燒著雜物，發泡膠攤檔瞬間燃盡，有警員上前救火。「鄧仙姑」稱忙於處理，又稱下午一定能重開，「我神仙保佑！」更在記者面前手舞足蹈，唸唸有詞唱段，驅走邪氣。

夏先生「打小人」到一半因火燭而暫停，稱大感無奈，被安排稍後再來打，又指可能自己較旺「沖」到對方，又笑言，「火燒旺地吖嘛，旺，燒走衰氣。」夏先生指疫情過後已失業半年，衣食住行都須十分節檢:「冇收入，食穀種，好辛苦！」

▲劉小姐被同學「背刺」，連兩年來打小人。（圖／香港01）

劉小姐則連續兩年來打同一個高中同學，她稱之前與對方十分要好，但後來遭對方「背刺」，感覺被背叛，雙方反面，又強調，「冇可能做返朋友，唔知點解佢要咁對我（不可能做回朋友，不知道為什麼他要這麼對我）。」她稱去年打完後有感「條氣順咗（氣比較順）」，今年再來打多次，考慮明年再來。

▲「打小人」是驚蟄日當天傳統的消災方式。（圖／香港01）

從事金融業的曾先生帶內地同事徐小姐感受打小人傳統，徐小姐稱來港出差得同事介紹，想驅散壞運氣，例如生活和工作上的壓力，又稱香港打小人傳統十分有意思，「內地沒有，專門有一天去做這事情，挺解壓。」曾先生稱來體驗祈福為主，感覺打完心情上變好些。

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