驚蟄到「6生肖」強勢轉運！屬牛正、偏財旺　第1名有大財運

▲驚蟄開始，有6生肖運勢旺。（圖／翻攝自Facebook／臺北農產）

圖文／CTWANT

今（5）日迎來24節氣中的第3個節氣「驚蟄」，是萬物復甦的開始。對此，精通國學、易經的國際天星命理風水專家邱彥龍分析，在驚蟄節氣21日結束前（3／5 ~ 3／21），有6個生肖運勢最旺：

Top6：兔

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屬兔的朋友這段期間能夠在事業上獲得極大名氣，朋友或團體也能帶給你運氣及協助。雖然財運時好時壞，有些許波動，而且容易因家庭的問題，情緒起伏大，但不用太過擔憂，關關難過關關過。

Top5：龍

屬龍的朋友在這段期間若能好好運用口才，就能在事業上累積人氣，名氣與人緣都能飛速成長，暗地裡不但有貴人相助，也會有不錯的桃花運，但切記要慎選。

Top4：牛

屬牛的朋友在這段期間有無形的磁場加持，正、偏財運強，尤其能在海外、異地、網路、高等教育領域、慈善團體或醫院得到名氣與人氣，並獲得認可與支持。不過要注意的是，與夫妻、合夥人、客戶、兄弟姊妹之間比較容易發生衝突，甚至遇到軍警也要盡量低調行事。

Top3：狗

屬狗的朋友在這段期間工作運勢很旺，會獲得很多好的機會與貴人，事業上有如神助，甚至還會有人投資你的事業。目前只要確實落實，財富雖緩慢累積，但終將迎來收穫。另外桃花運也非常旺，但切勿介入他人感情、橫刀奪愛，會有發生意外的風險。

Top2：羊

屬羊的朋友在這段期間是改變自我與發揮所長的最好時機，不但容易受到兄弟姊妹的喜愛，財運及名氣都非常旺。不過仍需注意血光隻災，可能要開刀。此外，感情與情緒問題也要好好處理。

Top1：蛇

屬蛇的朋友在這段期間運勢很旺，容易遇到天上掉下來一筆財富，在朋友或團體聚會中也能受到大家的喜愛，有名利雙收的氛圍，也有大富大貴的機會。唯一需要注意的是，不要與夫妻、合夥人、客戶爆發衝突，容易受傷或帶來嚴重後果。

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