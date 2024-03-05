今天驚蟄！6生肖超強運勢　屬龍人見人愛、第一名有大財運

文／命理老師 邱彥龍

今天（3／5）節氣進入驚蟄，溫度漸升，忽冷忽熱，要小心生病，但國際天星命理風水專家邱彥龍老師分析，驚蟄期間有6個生肖則是運勢熱呼呼，屬蛇者會名利雙收，屬羊者未來16天是發揮所長的最好時機，屬狗者事業上有神助攻，屬牛者有正、偏財運，而屬龍者有很強的貴人運跟桃花運，屬兔者會得朋友相助。

▲驚蟄節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（3／5～3／20）運勢最強生肖，分別是：

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Top6 ：兔



屬兔的朋友這段期間事業上名氣大漲，朋友或團體間能帶給你幸運與幫助，財運時好時壞，有波動但不用太擔心，努力就好，雖然容易因煩惱家人的事情情緒起伏大，但關關難過關關過，無需太操心。

Top5 ：龍



屬龍的朋友這段期間好好運用口才，在事業上會人見人愛，名氣與人緣飛速成長，有暗地裡的貴人相助，也有不錯的桃花運，但記得慎選。

Top4 ：牛



屬牛的朋友這段期間有無形的磁場加持，正、偏財運強，能在海外、異地、網路或高等教育領域、慈善團體或醫院得到名氣與人氣，獲得認可與支持，但與夫妻、合夥人、客戶、兄弟姊妹之間比較容易有衝突，甚至遇到軍警也要盡量低調行事。

Top3 ：狗



屬狗的朋友這段期間工作運勢很旺，會有很多好的機會與貴人出現，事業上有神助攻，又有人會投資你的工作，只要落實進行，財運雖慢，終將有收穫。桃花運也旺，但切勿介入他人感情橫刀奪愛，會有意外風險。

Top2 ：羊



屬羊的朋友這段期間是改變自我與發揮所長最好的時機，容易受到兄弟姊妹的喜愛，財運旺，人氣與名氣暴漲，盡情地把好運加好加滿，需要注意的是意外血光，可能要開刀，還有感情與情緒問題要好好處理。

Top1：蛇



屬蛇的朋友這段期間幸運值很高，容易天上來財，在朋友或團體聚會中受到大家的喜愛，有名利雙收的感覺，亦有大財運的機會，唯一需要注意的是不要與夫妻、合夥人、客戶有強烈的衝突，容易受傷或帶來嚴重的後果。

▲驚蟄期間，可配戴黃金提升貴人運。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



今天驚蟄，象徵春雷初響，萬物萌發，但國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，如果春雷特別早不是好現象。邱彥龍老師表示，今年驚蟄遇太陽震盪會比較不安，政府領導、大企業家、名人、藝人、網紅、家中男性長輩等狀況會比較多，有抓不穩方向的情形，大好大壞，可多唸阿彌陀佛或拜齊天大聖，配戴黃金或藍色、天藍色的琉璃、玉石、珠寶或服飾，若能穿搭有「H」字樣的幸運物，能提升貴人運，另外，這段期間有福德之人，會特別容易中獎。

邱彥龍老師指出，星象顯示今年驚蟄這16天凡事要戰戰兢兢，伺機而動，表面上看似美好的事情，其實會有許多的不確定性，需要「冷靜」的面對，整個大環境充斥混亂、詐騙、幻覺、迷茫、失望、逃避、沉迷等不穩定的情緒，不可信的狀態會很嚴重，原本的計畫容易被他人中斷，但也並非壞事，因為中斷是為了走更長遠的路或因此帶來更好的方向，所以千萬不要失望與懊惱。

邱彥龍老師分析，未來16天走大運的行業包括建築、地產、礦產、製造業、紡織業、製衣業、五金、娛樂、藝術類、慈善福利事業、律師、法官、宗教玄學、教育、金融保險、纖維業、橡膠業、文化產業、新聞出版、玩具等20種行業，另外有個7星座或上升星座會走好運，包括水瓶座、天秤座、雙子座、雙魚座、處女座、金牛座、射手座，可以好好把握機運。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師