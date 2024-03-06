搭飛機巧遇「分身」！他倆離奇撞臉、同名同姓　座位剛好在隔壁

▲2位「馬克．加蘭德」在機場巧遇。（圖／翻攝自Facebook／Mark Garland）



記者吳美依／綜合報導

來自英國的馬克．加蘭德（Mark Garland）搭飛機前往泰國度假，卻在這趟旅程中遇到「身分」，對方不僅與自己同名同姓、外貌神似，甚至座位就在隔壁。

58歲的馬克．加蘭德2日搭機從倫敦飛往曼谷，前往櫃台辦理報到手續時，卻被告知「已經辦好了」。地勤人員調查後發現，同航班上有2個「馬克．加蘭德」，另外一人是62歲建築工人，2人不僅五官神似，皆為光頭造型，而且都要去泰國度假3、4周。

小馬克回憶，他一見到「分身」就拿出護照說，「你看，我是馬克．加蘭德」，對方也立刻大笑，並且拿出護照自我介紹，兩人很快熟絡起來，互相開玩笑責怪對方為自己帶來很多「麻煩」。

老馬克也被這次奇遇給驚呆了，「我來到櫃台前，那裡有個傢伙看起來跟我很像。他比我大隻一點。但我看起來比較帥。」他也透露，2人的個性其實很像，都喜歡逗別人笑，「這太瘋狂了，我從未見過這種事情。」

2人登機後，又發現座位緊鄰在一起，因此在接下來11.5小時的飛行期間，開始滔滔不絕地聊天，竟又發現更多共同點。除了都熱愛泰國、去過數十次以外，他倆住處路程僅約15分鐘，都生了4個孩子，小馬克的一名同事甚至是老馬克的酒友等等。

飛行結束時，2人都認為結交到一輩子的好友，他們約好保持聯繫，首先必須在泰國約出來喝一杯。