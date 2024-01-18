全新繁中酒庫APP「烈酒探索家」上線了！當你的「品飲助理」還能幫你拓展交友圈

▲備受烈酒迷期待的全新繁中酒庫APP「烈酒探索家」，終於上線了！（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

無論是聚會或是一個人想沉澱怡情，能為當下帶來歡聚氛圍或低迴餘韻的烈酒，烈酒一直深受台灣人喜愛！近年像是威士忌、白蘭地等烈酒，也以更年輕活潑的獨特品牌形象，以及吸人眼球的時尚活動，讓不少初入門的品飲者也深深愛上，這些烈酒也不再只是做為各種調酒的基底，而是開始被懂的人以純飲方式品飲，享受最原始馥郁的酒香以及柔順濃醇的質地！但是市面上烈酒品牌琳瑯滿目，不同酒廠也都有彼此最具標誌性的風味，對於初心者來說，想要豐富自己對於酒類的知識庫以及風味筆記，著實有一道比較難以跨入的門檻！

▲由Leadbest打造、全新上線的「烈酒探索家」APP，主打是目前唯一以繁中為設計的烈酒品飲社群APP！（圖／擷取自烈酒探索家APP畫面，下同）

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無論是新手還是老練的酒饕，一定都有這樣的經驗——當今天喝到一支全新酒款，尾韻的風味像極了過去喝的某支酒，但你想破頭都還是想不起來，也很難說出來與酒友或Bartender討論，無法分享的心情讓人不禁哀歎「太悶了吧」！但這些突如其來的苦惱，終於不用再重蹈覆轍了，數位科技專家Leadbest經過長期規劃，為台灣酒迷獨家打造的「烈酒探索家」APP全新上線了！最重要的是，它也是目前唯一以繁體中文打造的烈酒APP社群，只要免費下載並註冊，幾分鐘之內就能立即上手，讓APP成為最貼身的專屬品飲助理，從現在開始建立自己的質感品酩資料庫。

▲「烈酒探索家」APP列出多種烈酒種類，點進去就能看到一系列的酒款介紹與用戶評分。

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就像旅行需要拍照打卡寫遊記，讓未來的自己能夠回味或與朋友分享，品飲也是如此！「烈酒探索家」APP設計的初衷不僅是建立浩瀚的繁體中文酒庫，讓酒友輕鬆上線就能探索烈酒的知識殿堂，更要為酒友們「牽線交流」！「烈酒探索家」APP總共為酒友們開創5大功能，分別是「辨識掃酒」、「品飲筆記」、「自建內容」、「烈酒社群」、「成就系統」。

酒友們都知道，有些酒的命名很複雜，有時買了酒回家，一邊品飲一邊欣賞設計優美的酒標，卻突然忘記它的名字，這時候只要點選APP畫面上的相機icon，就能透過「辨識掃酒」快速幫美酒確認身世。或是在酒吧、朋友家驚喜喝到美酒，也可以透過這個功能，立刻將美酒資訊收進口袋，不怕忘記。

▲▼只要將鏡頭對準酒標，系統就能快速辨識酒名，還能立刻留下自己的品飲筆記！

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接下來如果還有時間，還能透過APP標示清楚的欄位為美酒留下「品飲筆記」，包括風味標記、星級評分，另外也可以加上自己對於這支酒款的詳細風味描述以及品飲心得，不只可以做為排版超精美的筆記供日後翻閱，也能讓更多人看到你對於酒款精湛的評論！

熱愛小眾品牌的酒友，現在也正是你努力幫愛牌宣傳的時機！當你搶先喝到最新或極為珍稀的酒款，就有機會在APP上進行「自建內容」，幫資料庫一鍵新增品項資料，把私心偏愛的逸品與更多酒友分享。

過去在各大討論區，往往只能瀏覽文章、留言討論，現在在APP上還能透過用戶在酒款底下的評論，點進去收看用戶對其他酒款的心得，如果覺得你們的愛好很match，還能追蹤用戶帳號，甚至線上與他們交流品飲心得，讓喝到美酒的難以言喻感動心情，都能透過APP傳達得無遠弗屆！

▲如果遇到喜好和自己相同的用戶，也能追蹤他的品飲筆記，以酒會友。

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當完成深度體驗，例如撰寫筆記、新增酒品項、辨識掃酒，APP系統還會送上「成就解鎖」的獎勵徽章！簡直就像是大人版的療癒系手遊，下次與酒友見面，就掏起手機打開「烈酒探索家」APP，看看誰又幸運蒐集到哪些酒款風味與成就徽章！

跨到2024年，還沒幫自己訂立可行的新年目標嗎？或許可以考慮加入「烈酒探索家」APP，無論是瀏覽包羅萬象的酒款，從中認識威士忌、白蘭地、琴酒、蘭姆酒、伏特加、龍舌蘭等烈酒，或是為自己喜愛的酒款留下讚聲評論、拓展自己的品飲交友圈，都可以做為2024品酒之旅的全新開始。

▼新年新目標，就靠全方位的品飲助理支持2024的全新品酒之旅！（圖／品牌提供）

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《烈酒探索家》App下載連結：

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【Android】：Google Play

【網頁版】：點此瀏覽