「越懂得・越值得」　方文山以亞伯樂吟詠人生的雋永滋味

▲方文山尋覓伯樂與知音的經歷，如同品飲一杯以百年古法蒸餾與小批次手工慢藝哲學釀成的亞伯樂Aberlour 14年100%雙桶單一麥芽威士忌。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

眾所周知的成就與榮光，往往來自於不懈堅持的點滴累積。寫下眾多經典作品的方文山，正是以長年始終如一的熱情與勤勉，讓真摯情感昇華為足以代表當代共同記憶的雋永語句。這份堅持與執著如同亞伯樂堅守世代傳承的古法造酒工藝，凝鍊勾兌出扣人心弦的完美平衡與絕妙風味之巔，多年來無數獎項正是最好的見證。

以精鍊的字句鋪排出天地的壯闊與歲月的流轉，其間蘊含種種細微情致。方文山當代最負盛名的作詞人之一，作品不僅傳唱千里，所獲獎項也如同赫赫戰績，成為其才華確實雅俗共賞的佐證。

在得到華語樂壇與世人肯定之前，方文山做過許多與文字創作八竿子打不著關係的工作。「雖然創作是生活的動力，但我又不是富二代，還是要想辦法謀生啊。」，他很清楚自己的目標是什麼，在退伍後最有人生衝勁與滿懷理想的6年之間，方文山有時做維修工、有時當送貨員，在生活與喘息的空間中，仍然維持滿滿的創作熱情，持續不懈的耕耘，終獲伯樂吳宗憲的賞識。

佳釀需要識味者的品飲，千里馬也需要伯樂賞識與知音相伴。方文山曾屢屢提及，他始終感謝吳宗憲的慧眼，也同樣感謝周杰倫創作出充滿想像空間的旋律，他的歌詞才能在龐大的格局中擁有遼闊的空間。

以如詩意象勾勒人生的芬芳與韻味

那些曲折與峰迴路轉讓方文山成為一個有故事可以說的人，有引人入勝的章節與令人為之心折的篇幅。他娓娓述說這些經歷如同品飲一杯以百年古法蒸餾與小批次手工慢藝哲學釀成的亞伯樂Aberlour 14年100%雙桶單一麥芽威士忌，以最繁複漫長的考究，得以成就層次豐厚醇郁的風味。

亞伯樂14年雙桶單一麥芽威士忌奢選頂級西班牙Oloroso雪莉桶與高比例初次裝填波本桶，各自封存熟成14年，再予以至少6次以上的熟成勾兌，將100%雙桶熟成的風味層層堆疊出香草蜂蜜、甜熟黑櫻桃的香氣及圓潤綿密的尾韻，宛如絕美的詞句與旋律，在唇舌間完美交融出一首扣人心弦的歌曲。

為了使詞曲擁有如同亞伯樂經典雙桶的絕佳平衡與韻致，方文山反覆推敲構築充滿意境與畫面感的文字，而這些題材是來自對於生活的觀察與對自己幾近嚴苛的要求。他並不諱言，在累積數百首作品之後，為了迴避自己過去的影子與梗概，創作的步伐確實愈來愈慢，「創作會留下來、會傳唱多年，那些對於文字結構的堅持與修改都是為了日後不想後悔。」信念與堅持成就方文山，而同樣純粹的意念，也造就亞伯樂的非凡。

勇於獨一無二不負盛名守持信念初衷

入行數十年來，方文山獲獎無數。他記得首次入圍金曲獎卻與獎項擦身而過的遺憾，更記得以《威廉古堡》、《東風破》、《青花瓷》、《不能說的秘密》等獲得金曲獎最佳作詞人、中華音樂人交流協會年度十大單曲、金馬獎最佳原創電影主題曲等大獎時的興奮，但那些肯定未曾影響到他的人生目標與規劃。「當時拿獎是一個目標，目標達成之後確實覺得比較踏實、受到肯定，但人生該怎麼走，我有我自己的想法。」現在，能參與重要創作或特別企劃，反而成為比獲獎更有力的肯定，「那表示方文山是適合這個工作，只有方文山能做得到。」

1879年至今，亞伯樂橫掃逾160面國際威士忌金獎榮耀，儘管這些肯定極為難得也極度珍貴，亞伯樂卻未曾因而自滿，從製麥、磨麥、糖化、發酵、蒸餾、熟成直至勾兌出最完美的平衡，始終孜孜矻矻地堅持匠心工藝，在深沉的琥珀色澤之間展現獨樹一幟的優雅與豐厚。

音樂是情感的催化劑，方文山充滿畫面感與豐富意象的文字，在心中留下餘韻，在呢喃吟唱間緩緩地化為悠長的感動，成為無數人共同的記憶與故事。「亞伯樂14年雙桶單一麥芽威士忌的甜美與飽滿會停留在唇齒之間，那種停留就像曾經聽過的一段音樂，可以在人生中反覆回味。」漫漫人生如酒，極致風味越懂得，越值得。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。