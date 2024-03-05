中菲海警船「碰撞」畫面曝光！大陸外交部：現場操作專業克制

記者鄭思楠／綜合報導

中國和菲律賓5日在南海再度發生衝突，雙方執法船隻一度碰撞，菲律賓海岸防衛隊指責中方採取魯莽和非法行動。中國海警則稱，是「輕微刮蹭」，對非法闖入的菲船採取管制措施。對此，大陸外交部再次發聲稱，現場操作專業克制，合理合法。已就此向菲方提出嚴正交涉，表達了強烈抗議。

▲菲律賓海岸防衛隊5日在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

3月5日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問，今天中國和菲律賓船隻在南海發生碰撞事件，中方對此事有何評論？

「相信你也注意到中國海警局的發言人已經發表了談話，介紹了有關情況」，毛寧說，3月5日，菲律賓兩艘運補船、兩艘海警船「未經中國政府允許」，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」的軍艦運送包括建築材料在內的物資。

毛寧稱，中國海警依法對菲方船隻採取必要管制措施，現場操作專業克制，合理合法。中國外交部已就此向菲方提出嚴正交涉，表達了強烈抗議。

毛寧指出，中方在仁愛礁問題上的立場是一貫的、明確的。一段時間來，中菲雙方就妥善管控仁愛礁局勢保持溝通。菲方再次違背其向中方所作承諾，在仁愛礁海域侵權挑釁，製造事端，嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益。

毛寧強調，中方再次敦促菲方停止海上侵權挑釁，不要採取任何可能導致海上局勢複雜化的行動。中方將繼續按照國內法和國際法，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）5日指控中國海警船魯莽與非法的行為導致船隻發生碰撞，並公布照片及影片，稱己方船隻辛丹甘號被撞後出現結構損壞。

從菲律賓公布的畫面中可以看見，菲律賓與中國船隻之間的距離越來越近，在兩船即將碰撞之際，菲方船員緊急拿出了緩衝物，但兩艘船隻仍發生碰撞。