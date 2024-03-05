快訊／殯葬小弟涉槍殺台男獲30萬交保！北檢抗告成功

▲殯葬小弟周昱帆涉槍殺台男，從柬埔寨返台入境被逮。（圖／記者劉昌松攝）



記者吳銘峯、黃資真／台北報導

通緝犯「少爺」石茂強上個月在泰國曼谷遭槍殺棄屍，涉嫌參與行兇的「殯葬小弟」周昱帆當天就搭機逃回台灣，北檢聲押，法院卻裁定30萬元交保，北檢認為周說詞避重就輕，向高院提起抗告，今(5)日下午原裁定撤銷，發回台北地方法院重裁。

高院說明，經合議庭審理後，認周犯罪嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，且依其涉案情節及程度，是否得以具保、限制住居、限制出境及出海、告誡等手段，確保本案偵查程序之順利進行，尚有進一步究明、確認之必要，故撤銷原裁定，並發回原審法院。

周昱帆多年前從事殯葬業，同時當老闆王綋騰的司機，周男一直把王男當大哥看待，得知王男到泰國曼谷經營大麻店後，周男從2023年底開始，不時前往協助顧店，並直接借宿在王男泰籍女友的曼谷住處。

25日凌晨，周昱帆再次跟著王綋騰從台灣飛抵泰國，在地的台人石茂強與胡豐源（HAU，PENG-YUAN譯音、43歲）、林光遠（LIN ,KUANG–YUAN譯音、36歲）等人前往住處接風，周昱帆遞上K菸給石茂強，2人準備抽菸放鬆的時候，現場突然發生爭執，周昱帆親眼看到石茂強中槍倒地。

周昱帆幫忙擦拭清理現場血跡，接著跟王綋騰等人一起搭車去棄屍，再繼續往柬埔寨邊境開去，到了柬國首都金邊後，周自認與命案無關，怕惹禍上身遭到滅口，藉口回家幫王綋騰照顧妻小，自行脫隊搭機返台。

但檢察官懷疑周男擠牙膏般的供述，可能在掩飾自身或共犯涉案情節，27日依涉犯殺人等罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法官考量目前周男參與的行為只有清理血跡地板，手機又已遭扣案，考量周男同意接受警察搜索，裁定交保並限制出境出海及限制住居，並禁止周男與共犯聯繫，裁定30萬交保。北檢不服提出抗告，高院裁定撤銷，發回新北地院重裁。