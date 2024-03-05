　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今驚蟄「雷公蟲出沒」6禁忌曝　3生肖、3星座快打小人

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天驚蟄，全台大回暖，宛如初夏。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「驚蟄」，清水孟國際塔羅小孟老師分享6大禁忌，像是禁止指天，避去山區森林，且「雷公蟲」蜈蚣出沒；此外，金牛座、水瓶座、獅子座，以及生肖屬「龍、牛、狗」小人多，快打小人。

小孟老師說，民間相傳「驚蟄」前後的日子，昆蟲從入冬開始便藏於土中，幾乎不吃食物稱為「蟄」；不過，到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為「驚蟄」，也代表開始進入農耕時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►驚蟄習俗：

1、吃梨

驚蟄民間有吃梨的習慣，因春雷一響萬蟲出沒，要遠離害蟲，「離」為「梨」同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離（梨）蟲子。另外，驚蟄節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。

2、打小人祭白虎

驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，因此這些害蟲被稱為般弄是非的小人，民間流行要在驚蟄之日打小人。民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3、吃毛豆

毛豆長得像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有趨除害蟲的意思。

4、殺蟲日

驚蟄日可以用殺蟲劑或石灰將害蟲清除。

5、打小人

3星座春天小人多，要打小人，分別是金牛座、水瓶座、獅子座，3生肖今年犯小人，分別是龍、牛、狗，可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人。

►破除被打法（反打小人法）：

怕被人當小人打，在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。

►驚蟄禁忌：

1、不可以結婚相親

民間相傳驚蟄結婚或相親，會遭到雷公處罰，因雷公會打雷，故會有不吉利的象徵。民間認為驚蟄結婚會被雷公拆散，因此有「驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方」之說。

2、避去山區森林

驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林，以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬身體產生過敏。

3、避談判與簽約

驚蟄小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4、避免指天

雷公打雷指天有不禮貌之說，因此驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。

5、兒童避免去空礦地

驚蟄日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若天氣陰天儘量避免外出。

6、1樓住戶緊閉門窗

驚蟄「雷公蟲」盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

ET快訊
快訊／UberEats今早大當機！　結帳出現系統錯誤
IVE台下「長髮妹只穿內衣」！突慘摔鞋子飛出…全場都在看她
馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了
分手郭書瑤「金陽路邊調情空姐女友」！　互動全被拍
快訊／38歲前美聯MVP　高掛球鞋宣布退休
DJ SODA「伸入比基尼」撫巨胸　辣照登封面
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」
少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐
馬尾妹變上校！少將「掐脖扯罩」強吻證據曝光　國安局下令封口

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／UberEats今早大當機！　結帳出現系統錯誤

鋒面明掃全台「連下2天」　急凍回冬

混血男神談情「先肉後愛」　巴西嘉年華「看對眼就喇舌」　

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

驚蟄到！　4步驟送小人、招貴人

今驚蟄「雷公蟲出沒」6禁忌曝　3生肖、3星座快打小人

從「廁所上哪一間」看真實個性！選最後面＝你不喜歡熱鬧

與作家H鬧翻！　陳佩甄前夫是「迪化街望族清流」

今「驚蟄」飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

她獨自買屋扛房貸「男友吵到快分手」　眾人分析背後原因：嫉妒了

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

5億高中生案結婚證人出庭　心裡覺得怪：說恭喜沒人理

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

快訊／UberEats今早大當機！　結帳出現系統錯誤

鋒面明掃全台「連下2天」　急凍回冬

混血男神談情「先肉後愛」　巴西嘉年華「看對眼就喇舌」　

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

驚蟄到！　4步驟送小人、招貴人

今驚蟄「雷公蟲出沒」6禁忌曝　3生肖、3星座快打小人

從「廁所上哪一間」看真實個性！選最後面＝你不喜歡熱鬧

與作家H鬧翻！　陳佩甄前夫是「迪化街望族清流」

今「驚蟄」飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

她獨自買屋扛房貸「男友吵到快分手」　眾人分析背後原因：嫉妒了

巴黎時裝周／蔡依林「黑天鵝裝」凍齡美翻！Valentino全黑宇宙超吸睛

快訊／UberEats今早大當機！　結帳出現系統錯誤

重機網美遭7男性侵！政府先付38萬賠償　法院怒斥：玷污印度形象

鋒面明掃全台「連下2天」　急凍回冬

IVE台下驚見「長髮妹只穿內衣」！　突慘摔鞋子飛出…全場都在看她

鄭宗哲熱身賽代打吞K　陳聖平替補上場選保送

混血男神談情「先肉後愛」　巴西嘉年華「看對眼就喇舌」　

「新一代MG 3」中東也有賣！動力更入門、價格有望更便宜

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

徐旭東首重國際觀與管理能力　總經理與營運長都選海外華人

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

高雄蘇丹紅辣椒粉　八方、維力中鏢

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

3月份「超強運四生肖」旺到爆！

與作家H鬧翻！　陳佩甄前夫是「迪化街望族清流」

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

忍過坐月子！人妻「被5間美髮店打槍」哭了　網卻不挺

她獨自買屋扛房貸　男友卻吵到快分手

驚蟄打小人趁今天！完整8步驟曝光

更多熱門

相關新聞

驚蟄到！　4步驟送小人、招貴人

驚蟄到！　4步驟送小人、招貴人

今天是24節氣的「驚蟄」，民俗專家柯柏成表示，驚蟄這天是「祭白虎送小人」的日子，望貴人相助，遠離小人是非；化解小人有四種方法，分別是「制、敬、打、送」。

驚蟄打小人趁今天！完整8步驟曝光

驚蟄打小人趁今天！完整8步驟曝光

驚蟄來了！「3生肖」正偏財大爆發

驚蟄來了！「3生肖」正偏財大爆發

驚蟄即將到來！三生肖財運大爆發

驚蟄即將到來！三生肖財運大爆發

「驚蟄」要來了！　送小人、招貴人方法曝

「驚蟄」要來了！　送小人、招貴人方法曝

關鍵字：

驚蟄

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

台灣又有大陸品牌新車現身測試

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

高雄蘇丹紅辣椒粉　八方、維力中鏢

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面