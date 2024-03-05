人大後總理記者會成絕響！　「回顧往昔」吐真言時刻

▲李強。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

中國全國人大會議閉幕後總理記者會成絕響，回顧歷來中國國務院總理於記者會吐真言時刻更令人玩味，像是中國吶喊全面脫貧之際，已故總理李克強卻說中國「6億人月均收入僅1000元」。

2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍肆虐中國，年度人大會議由慣例的3月初後延至5月22日到5月28日。

因北京當局於2015年倡議「脫貧攻堅」，習近平更於2017年召開的中共19大，揚言2020年要實現在現行標準下貧困人口全部脫貧、貧困縣全部「摘帽」，解決區域性整體貧困，全面脫貧的口號那年喊得響亮。

不過根據中國共產黨新聞網，李克強於2020年5月28日的記者會中答覆提問表示：「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣（下同，約新台幣13萬1000元）。」

他說：「但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。」於是中國「6億人月均收入僅1000元」的這番論述引發熱議。

中國國家統計局於同年6月間表示，官方調查數據可印證李克強說法，因2019年中國約莫6億1000萬人月均收入還不到1000元，還說中國脫貧攻堅和鄉村振興任務十分繁重。

儘管如此，同樣根據中國共產黨新聞網，中共仍於隔年2月25日召開「全國脫貧攻堅總結表彰大會」，中共領導人習近平於會中表示：「我國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧…。」

而李克強則於去年10月27日因心臟病發，零時10分在上海病逝，享壽68歲。

此外，相對於習近平主政被質疑仿效已故領導人毛澤東，前總理溫家寶卸任前於2012年3月14日最後一次召開總理記者會，闡述中共應推動政治改革不能停滯，形成鮮明對比。

據中國台灣網報導，當時溫家寶指出：「…粉碎『四人幫』以後，我們黨作出了關於建國以來若干歷史問題的決議，實行了改革開放。但是『文革』錯誤的遺毒和封建的影響並沒有完全清除。」

他還說：「當然，我深知改革的難度…這不是一件輕而易舉的事情，但是改革只能前進，不能停滯，更不能倒退，停滯和倒退都沒有出路。」

至於前總理朱鎔基向來給人直言不諱的印象，據中國青年網報導，1998年他出席中共中央反腐敗會議曾說：「我這裡準備了100口棺材，99口留給貪官，一口留給我自己。」

約莫兩年後時序來到2000年3月15日召開的總理記者會，朱鎔基答覆提問指出：「我只希望在我卸任以後，全國人民能說一句，他是一個清官，不是貪官，我就很滿意了。如果他們再慷慨一點，說朱鎔基還是辦了一點實事，我就謝天謝地了。」

不過美國之音（VOA）引述批評者說，朱鎔基的家人在他位高權重期間發橫財，他所主導的國企改革，使得千百萬國企工人一夜之間由「領導階級」變「無產階級」，成為永恆的弱勢和中共維穩得隨時警惕的對象。

由於中國年度全國人大會議後的總理記者會是北京高層罕有直接面對媒體的時機，因此歷任總理答覆記者有關於兩岸關係和台海局勢的提問，向來備受關注。

據中國政府官網發布的國務院公報，台灣2000年總統大選前夕，朱鎔基於總理記者會中答覆提問說：「…不管誰上台，絕對不能搞台灣獨立，任何形式的台灣獨立都不能允許，這是我們的底線…。」

他還說：「我們解決台灣問題的一貫方針是和平統一、一國兩制，但是我們絕不承諾放棄使用武力…，誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場。」

對比朱鎔基，據中新網報導，溫家寶任內的10場記者會，當中9場皆吟詠詩詞論述兩岸關係，像是曾引用台灣詩人林朝崧的「情天再補雖無術，缺月重圓會有時」等，並說「走不動就是爬，我也願意去（台灣）」。

李克強於總理記者會談兩岸雖未如溫家寶動之以情，多談如何惠台等政策，但2022年他在卸任前最後一場總理記者會罕見表示：「兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候都是割不斷的。」

而現任總理李強去年於總理記者會談兩岸，也是著重於融合與惠台，並說台胞、台企來大陸，「不只願意來，還要融得進，有更好的發展」。