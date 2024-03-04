二氧化碳奪命！工程師維修飯店停車塔倒地亡　老闆賠錢緩起訴

▲北市北投區溫泉飯店日勝生加賀屋傳出工安意外，唐姓工人進停車塔作業因窒息死亡。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區知名加賀屋溫泉飯店，因停車塔消防設備故障造成噴發二氧化碳，故聯繫承攬電梯定期保養的新明公司。唐姓、林姓工程師於停車塔底層車台巡檢時，因缺氧倒臥在機坑旁，警消抵達現場，發現唐男已無生命跡象，林男幸運撿回一命。士林地檢署偵結，認新明公司及其負責人未採取安全措施釀憾，但考量與唐家人和解，予以緩起訴處分。

在日本擁5000塔以上的新明和工業株式會社，2010年9月於台灣成立新明和工業股份有限公司，從2023年1月1日至2025年12月31日承攬加賀屋停車設備的定期檢點、保養、維修等工作。

去年7月29日加賀屋停車設備內、外側停車塔消防設備噴發二氧化碳，林姓（47歲）、唐姓（55歲）維修工程師到場查看。同日下午4時許，唐男到停車塔機坑最底層車台巡檢，但因飯店外側及內側停車塔共用同一個換氣設備，且無法同時開啟，導致唐男因此缺氧窒息死亡，林男等了20分鐘決定下去查看，意外發現同事已倒臥在機坑爬梯旁，搶救過程時，自己也因缺氧失去意識。

飯店經理發現情況緊急後報警，警消獲報後前往了解，發現1人已無呼吸、1人呼吸困難，緊急送醫搶救，唐男仍不幸身亡。

檢警調查時，發現新明公司明知該停車塔因二氧化碳消防設備噴發，也使該場所處於缺氧危險狀態，但卻未確定該空間內有無可能引起勞工缺氧危害，並採取通風換氣等適當措施，現場更沒依指定缺氧作業主管相關監督事宜，故釀悲劇，認新明及其負責人涉犯過失致死、違反職業安全衛生法規定，審酌公司、負責人無前科，與唐家5名家屬達成賠償和解，予以緩起訴處分1年，負責人、公司各向公庫支付5萬元。