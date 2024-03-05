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社會 社會焦點 保障人權

北市幣商527萬搶案超烏龍！2黑幫鬥法　帶假鈔買泰達幣遭搶

記者張君豪／台北報導

台北市松山車站北二門前去年8月6日發生一起重大刑案，虛擬貨幣商人遭強盜527萬元現金，有天道盟太陽會背景的林男（20歲）當時聲稱持527萬現金到該處要購買等額泰達幣，遭到兩名歹徒持西瓜刀架住脖子後搶走上述現金，持刀歹徒得手後被接應者騎機車載走，林姓幣商報警，轄區信義警方成立專案小組展開追查。

▲北市松山車站去年驚傳幣商遭搶，警方調查發現是兩黑幫設局黑吃黑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市松山車站去年驚傳幣商遭搶，警方調查發現是兩黑幫設局黑吃黑。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

但整起案件疑雲重重，被害幣商聲稱遭搶走527萬元現金，在場收購該批現金的幣商謝男（30歲）則稱交易的手機電子錢包也被搶走，兩名持刀歹徒遭另名歹徒騎乘重機載走逃逸，警方調查發現案情並不單純。

信義警方調閱監視器尋車追人，先後在去年8月7日逮捕持刀行搶的趙姓犯嫌（24歲），15日拘提佯稱要賣虛幣的謝姓幣商到案，8月底陸續逮捕強盜集團曹姓、廖姓、王姓男子到案，並查扣新台幣30萬元及iPhone手機3支，10月逮捕李姓涉案人到案。▲北市松山車站去年驚傳幣商遭搶，警方調查發現是兩黑幫設局黑吃黑。（圖／記者張君豪翻攝），但強盜林姓幣商現金的團夥到案後大吐苦水，揭露驚人事實，稱當初搶到的527萬元現金，「只有上下3千元是真的，其他都是道具鈔票。」

警方調查，原來林姓幣商接受幕後天道盟太陽會羅姓老大指使，拿假鈔來騙取虛擬貨幣泰達幣，而強盜集團7人均屬竹聯幫仁堂明仁會成員，所謂的幣商斥資527萬購買泰達幣，居然是一場黑幫黑吃黑大鬥法戲碼，你要騙我泰達幣、我要強盜你現金，結果兩邊都沒有帶錢到場，徒然讓轄區警方忙翻天。

警訊後將這場幣商交易騙局的林姓幣商、幕後羅姓老大依詐欺罪言移送法辦，明仁會7名成員則依強盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，其中包含林姓幣商、持刀的趙、許兩人及主嫌謝男均遭檢察官聲押獲准。

▲北市松山車站去年驚傳幣商遭搶，警方調查發現是兩黑幫設局黑吃黑。（圖／記者張君豪翻攝）

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