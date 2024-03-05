　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3艘海警船台灣東部外海航行　海巡署：有派任務艦應處

▲▼ 中國海警船示意圖。（圖／CFP）

▲中國海警船進犯我東部海域。（示意圖／CFP）

文／中央社

報載資深國防部官員透露，中國3艘海警船2月27日進犯台灣東部海域，海巡艇不及監控。海巡署今天澄清，本案全程掌握，並派任務艦應處、通報。

菱傳媒今天報導指出，中國快艇翻覆釀2死事件後，中國海警船大批聚集金門海域，甚至突破海峽中線，兩岸情勢緊張。

菱傳媒報導提到，1名資深國防部官員透露，中國3艘海警船2月27日直接進犯台灣東部海域，當下卻無海巡艇前往監控，國防部緊急派寧陽號飛彈巡防艦前往，為中國快艇翻覆事件後，首次發生台軍艦驅離中國海警船案例。

對此，海洋委員會海巡署今天透過新聞稿澄清，本案都有全程掌握，並派遣任務艦應處，並非報導所述「海巡全無艦艇對應」。

海巡署說明，2月27日下午3時50分就已運用監控系統，發現東部外海有3艘不明目標編隊航行，經與海軍艦戰中心核對，確認「海警2303、2304及2305」等3艘於花蓮港東方53浬（限制水域外25浬）往北航行中。

新聞稿指出，海巡署立即通報艦隊分署派遣台日海域「南投艦」前往預置應處，同時通報海軍艦戰中心請附近巡弋的海軍寧陽艦協處。

海巡署指出，「南投艦」當晚10時發現上述3艘海警船位於彭佳嶼東南東方26浬，疑似為閃避海面漁網而駛入限制水域，經實施廣播要求航離後，海警船陸續駛離我方海域。

另外，針對媒體報導立法院內政委員會昨天進行金門案專案報告，海巡署長周美伍曾表示「我們怎可能沒有雷達航跡和影像」一事。海巡署表示，其意指的影像是指「雷達軌跡影像」，並非案發時CP1051艇執行取締的蒐證畫面。

海巡署表示，針對此案相關事證、「救援期間35噸級海巡艇所拍攝的搜救影像」，以及「案發時無線電指管通聯錄音」，都已提供檢方偵辦，特此說明，以免各界誤解。

ET快訊
中菲海警船發生衝突　「碰撞」畫面曝光
周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂」畫面曝光
深田詠美認了分手帥醫　曾橋下一起吃麵
丁噹險罹癌急動手術！　醫：跟性生活有關
冷氣墜17樓砸死女大生　他自認無辜求情：新婚剛生子
獨／「短裙黑絲女」正面曝光！　BMW iX1試乘車揭現況
快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽
陸方撂話「後果民進黨負責」　海巡署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

推不法關說罪、棄保潛逃罪！　民眾黨團轟綠：司改「永遠研議中」

桃機歲修惹民怨！藍委爆全因「小綠人空降」　鄭文燦駁：惡意抹黑

「8年超過2.2兆回台投資」　蔡英文：為台灣創造14萬工作機會

政院3／7提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點

美密西根州在台設貿易辦事處　蔡英文：建安全供應鏈完善產業聚落

3艘海警船台灣東部外海航行　海巡署：有派任務艦應處

陸方離金撂話「後果民進黨負責」　海巡署：對方要求不符法律

綠黨團批藍白國會改革違憲　將提對案「更全面、進步、合理可行」

少將強吻馬尾妹「列汰除名單」理由曝光　徐巧芯：調查過程說謊

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

推不法關說罪、棄保潛逃罪！　民眾黨團轟綠：司改「永遠研議中」

桃機歲修惹民怨！藍委爆全因「小綠人空降」　鄭文燦駁：惡意抹黑

「8年超過2.2兆回台投資」　蔡英文：為台灣創造14萬工作機會

政院3／7提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點

美密西根州在台設貿易辦事處　蔡英文：建安全供應鏈完善產業聚落

3艘海警船台灣東部外海航行　海巡署：有派任務艦應處

陸方離金撂話「後果民進黨負責」　海巡署：對方要求不符法律

綠黨團批藍白國會改革違憲　將提對案「更全面、進步、合理可行」

少將強吻馬尾妹「列汰除名單」理由曝光　徐巧芯：調查過程說謊

南消前進艾的佳幼兒園　向師生宣導居家防火觀念

收27萬私自安樂死漸凍人！　日醫師涉「受囑託殺人」判18年

鄰居夜晚拿槍射鳥！　草屯囝仔樞育「埋伏抓人」監視器畫面曝光

路邊一台「巡迴車」救了她！　63歲婦「意外發現罹乳癌」

陸政府工作報告強調反台獨　陸委會：應務實改善兩岸關係

屏東男夜騎腳踏車...燈光太暗回不了家　里港暖警伸援手

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

中和成麻疹病例集中區！北北桃都有風險　羅一鈞：民眾別搶打疫苗

買完房「隔壁變包棟民宿」　屋主慘炸！住半年崩潰：好痛苦

影片曝！烏無人機進攻克里米亞　轟爆俄20億「謝爾蓋·科托夫號」

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

快訊／數位身分證賠償2.8億全民埋單　林右昌：已是最好結果

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

陳建仁、高金素梅激辯缺電到關mic　韓國瑜起身打圓場都擋不住

桃園機場大塞機！趙少康：未來6年是常態

國安局長震怒嚴查「攏係假」　只因2當事人身分敏感

公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬

賴清德「新內閣名單」追洩密　王必勝薪水可能漲三倍

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

陸方撂話「民進黨負責」離金！海巡署回應

黃捷收恐嚇信　冒名檢察長「給800萬否則變死屍」

獨／黃捷又收2恐嚇信　「桃機裝10顆炸彈」

少將強吻馬尾妹「列汰除名單」理由曝光　徐巧芯：調查過程說謊

更多熱門

相關新聞

協商破局！陸方代表團返陸　海巡送88萬遭拒

協商破局！陸方代表團返陸　海巡送88萬遭拒

陸籍漁船翻覆2死案，事發至今已15天，陸方、海巡兩邊經過15次協商，屢傳破局，而今(5)日泉州台辦副主任李朝暉表示，由於等不到道歉，決定返回大陸，「衍生的後果由民進黨當局負責！」

中菲南海撞船！中控菲違反避碰規則

中菲南海撞船！中控菲違反避碰規則

遭新科藍委猛轟竟口誤自稱「本席」　管碧玲：台灣政治不好搞

遭新科藍委猛轟竟口誤自稱「本席」　管碧玲：台灣政治不好搞

「碰撞」一詞沒共識！陸方、海巡第14次協商再破局

「碰撞」一詞沒共識！陸方、海巡第14次協商再破局

幕後／海巡執法危險！曾一人登船被載走　架削尖鋼筋、丟瓦斯拒檢

幕後／海巡執法危險！曾一人登船被載走　架削尖鋼筋、丟瓦斯拒檢

關鍵字：

海警船海巡東部外海

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

台灣又有大陸品牌新車現身測試

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面