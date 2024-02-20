「盼打職棒」壓力山大　體育班生從校舍跳下獲救接受專業協助甩低潮

▲年輕族群的心理健康和輕生問題日漸嚴峻，圖為南投縣衛生局於普台高級中學宣導情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國三體育班學生「小民」被父母寄予厚望，卻無法承受繁重訓練和升學壓力帶來的疲憊感，過年期間又受到親戚「希望你成為職業棒球選手」的關注，儘管曾向父母和同學求助，但同學無法理解其處境、與父母討論退出體育班也無共識，最後導致睡眠不佳和憂鬱傾向，某天竟情緒不穩、在校舍高處跳下，所幸無生命危險。

縣府衛生局長陳南松表示，心理健康與健全的身體、生理健康同樣重要，卻是人們最常忽略的環節，而課業壓力、同儕關係、家庭矛盾等多重因素衝擊下，青少年的心理健康面臨嚴峻挑戰；根據全國自殺防治中心資料顯示青少年自殺率近年來逐漸上升，本縣112年度自殺服務總案件數1948 案，其中15至24歲青少年服務案件數258案，佔13%，較111年度增加1.3%，年輕族群的自殺問題也已成為全球性議題。

衛生局指出，「小民」在醫院接受治療後，被轉介到學校心理諮商輔導機制和衛生局的關懷訪視員介入服務，關心小民情緒狀況，並提供支持、開導和陪伴，幫助他度過低潮期；在專業人士協助下，小民逐漸找到與父母正確溝通的方式，也與體育班教練達成共識，努力克服壓力，同時為高中考試做好準備，如今已學會選擇自己喜歡的科別，並勇敢地邁向目標。

衛生局呼籲青少年和家人，在面對困難時要勇敢尋求幫助，透過「1問、2應、3轉介」的技巧，於早期伸出援手，提供關懷和支持；13鄉鎮市衛生所皆有免費心理諮商/諮詢的服務，民眾若有需求可洽南投區社區心理衛生中心，諮詢專線049-2202662（周一至周五上午8點至下午5點）或竹山區社區心理衛生中心，諮詢專線049-2631925（周一至周五上午8點至下午5點）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995