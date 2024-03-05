快訊／本土麻疹擴大！新北群聚個案+2　分別為社區、醫院接觸者

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

本土麻疹疫情擴大！疾病管制署今（5）日公布國內新北麻疹群聚新增2人確診，其中1名20多歲女性是首例個案就醫時接觸病人陪病家屬，另1人則是社區活動地點重疊的40多歲男性，目前整起群聚累積4人。

疾病管制署今（5）日公布國內新增3起麻疹病例，分別是1例境外移入以及2例本土個案。本土個案方面，為新北群聚相關（本群聚累計共4例），與群聚指標個案（2/19公布之北部30多歲男性）分別於醫院（2/15）和社區（2/11）有接觸。

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疾管署副署長羅一鈞表示，其中一人為20多歲女性，2/15陪同家人至醫院就醫，指標個案當時亦就醫看診，2/27至3/1本案開始陸續有咳嗽、喉嚨癢、發燒、出疹等症狀，期間2次至診所就醫，第二次診所就醫（3/1）時因全身出疹醫師懷疑麻疹轉至醫院，醫院3/1通報後於3/4檢驗確診；接觸者及公共場所活動史調查中。

另一人則是40多歲男性，2/11曾與指標個案於社區活動地點重疊，2/28至3/1陸續喉嚨痛、紅疹、疲倦，3/1就醫通報，昨日檢驗陽性確診。接觸者及公共場所活動史調查中。

至於境外移入個案為30多歲本國籍男性，2/16自馬來西亞入境，2/24至3/1陸續出現口腔黏膜白斑（科氏斑）、發燒、喉嚨痛、紅疹、咳嗽等症狀，3/1至醫院就醫時醫師通報疑似麻疹，於昨日檢驗確診。接觸者及公共場所活動史調查中。