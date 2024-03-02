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中和連爆3起本土麻疹！最新個案「與前兩例群聚無關」感染源不明

▲麻疹疫苗,MMR,麻疹,德國麻疹。（圖／記者嚴云岑攝）

▲麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內再爆一起本土麻疹，是新北市中和區31歲男性，2月18日出現發燒症狀，後續在28日出現紅疹就醫才確診，今年國內累積3起本土麻疹，都發生在中和區，值得注意的是，前2例本土麻疹為群聚事件，新北衛生局科長王美華表示，本案與先前案例無關，為獨立事件，感染源不明。

新北市新增1例本土麻疹確診病例，中和區31歲男，於2月18日起陸續出現發燒、咳嗽、喉龍痛等症狀，經就醫未改善，於2月28日出現紅疹，再度就醫後經檢驗確診，目前狀況穩定，住院治療中。目前已匡列個案接觸者共170人，包括同住非親友3人及醫院、活動地等接觸者167人，將持續監測至3月16日。

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根據疾病管制署統計，今年國內累積4起麻疹病例，其中3起為本土病例，另有1起境外移入。本土麻疹都發生在新北中和區，而且前2起為群聚事件，是首例個案就醫時接觸的醫護人員也確診，王美華表示，新增這一起病例和群聚無關連，為獨立事件，由於曾經到不少公共區域，恐怕沒有辦法做進一步感染源調查。

▲▼新北市衛生局麻疹衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

▲新北市衛生局麻疹衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

最新確診個案，經疫調確認於2月24日至2月26日可傳染期間(出疹前後4天)曾至中和區「大華虱目魚肚、郭魚湯」活動，提醒曾於相該場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月16日。

自主健康管理期間，請留意是否出現疑似症狀，如紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等，避免出入公共場所，並佩戴口罩，如有疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由衛生單位安排就醫，以降低病毒傳播風險。

衛生局呼籲，麻疹好發於冬、春季節，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種，另建議1981年後出生未曾感染麻疹或德國麻疹者，如即將準備懷孕的婦女、醫護人員、預計前往高風險國家的民眾，可評估補接種1劑MMR疫苗。

▲▼新北市衛生局麻疹衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

▲新北市衛生局麻疹衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

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