快訊／今年第3起本土麻疹！新北31歲男確診　可傳染期去中和魚湯店





▲新北市衛生局麻疹衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現第三起本土麻疹病例！新北市衛生局今日公布新增1例本土麻疹確診病例，是中和區31歲男性，目前住院治療中。中和區前2例本土麻疹為群聚事件，新北衛生局科長王美華表示，本案與先前案例無關，為獨立事件，而他在可傳染期到中和區「大華虱目魚肚、郭魚湯」活動，提醒曾於相該場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月16日。

王美華說明，個案於2月18日起陸續出現發燒、咳嗽、喉龍痛等症狀，經就醫未改善，於2月28日出現紅疹，再度就醫後經檢驗確診，目前狀況穩定，住院治療中。目前已匡列個案接觸者共170人，包括同住非親友3人及醫院、活動地等接觸者167人，將持續監測至3月16日。

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新北衛生局說明，新北市累計3例本土麻疹個案，皆居住於中和區。經疫調個案於2月24日至2月26日可傳染期間(出疹前後4天)曾至中和區「大華虱目魚肚、郭魚湯」活動，提醒曾於相該場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月16日。自主健康管理期間，請留意是否出現疑似症狀，如紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等，避免出入公共場所，並佩戴口罩，如有疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由衛生單位安排就醫，以降低病毒傳播風險。

衛生局呼籲，麻疹好發於冬、春季節，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種，另建議1981年後出生未曾感染麻疹或德國麻疹者，如即將準備懷孕的婦女、醫護人員、預計前往高風險國家的民眾，可評估補接種1劑MMR疫苗。