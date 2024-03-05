　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「酒國昆凌」搞神隱！挨告詐欺未到案　喊話要開記者會也放鳥

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲張女原訂今天上午開記者會，卻臨時神隱。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓女子（原姓沈）曾任酒店公關，有「酒國昆凌」之稱，多年前曾涉詐騙富商數千萬元，後與富商和解，獲判緩刑2年確定。昨（4）日又有台商爆料，指控張女在包養網稱自己是「前議長乾妹」，以母親病危住院等理由向他詐騙數十萬元，警方接獲報案，昨晚通知張女到案說明，但張女無故未到；張女另透過律師通知媒體今上午召開記者會澄清事件原委，未料卻神隱未到場，律師黃汶茜說，張女因昨晚服用安眠藥物，精神狀況不佳，決定臨時喊卡。

張女昨晚透過律師通知媒體，原訂今天上午10時召開記者會，律師、張女友人，以及眾多媒體提前到場，但到了約定時間，卻遲遲未見張女現身，最後因等不到主角，記者會決定取消。

律師黃汶茜表示，張女認她與對方是正常交往關係，卻遭到對方提告、爆料，原決定今天在記者會發布聲明稿，但由於張女昨晚一度使用安眠藥物，身心狀況不佳，今上午聯繫不上張女，且張女未到場，也無法代為發布聲明稿，因相關細節已進入司法程序，不方便說明太多，對於造成社會資源浪費感到相當抱歉。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲律師黃汶茜表示，張女昨晚一度使用安眠藥物，身心狀況不佳，故未到場。（圖／民眾提供）

綽號「保羅」的台商（46歲）向周刊爆料，他今年初在包養網上認識張女，張女向他誆稱自己是前台中議長張清堂的乾妹，又說因母親罹癌，需要高昂的醫療費用，在聲淚俱下的攻勢下，他不疑交付，但後來張女卻陸續盜刷他的信用卡，且醫療費也未交還，認為遭到詐騙，金額近19萬元，憤而到派出所提告詐欺。

據了解，張女與台商是在今年2月初認識，才短短10多天，張女就從台商身上剝削10多萬元，不過張女對於台商指控全盤否認，僅認為是「感情糾紛」；台商於2月18日到警局報案，警方昨晚通知張女到案製作筆錄，但張女未到。

警方表示，已依規定受理及開立受理報案證明單，並發函調閱相關銀行帳戶資料分析釐清，另依程序將進一步通知被告嫌疑人張女到案說明，全案目前仍在偵查階段，將在調查結束，移請地檢署後續偵查。

張女原姓沈，多年前在海派酒店任職公關，當時她認識醫療公司的王姓富商，後遭王指控涉嫌詐財，金額高達數千萬元，經王報案提告，張坦承犯案，並與王和解，二審獲判刑1年、緩刑2年確定，未料張沉寂一段時間後，再度因類似案件鬧上媒體版面。

ET快訊
等客戶看房！　女房仲遭「同事壓床脫褲」
快訊／美國飛機墜毀州際公路　多人死亡
罰146萬都沒繳！今撤照　禁林大鈞5年內再經營
獨／「短裙黑絲女」找到了！BMW試車挨撞　身份曝光
陳建仁、高金素梅激辯到關mic！　韓國瑜急打圓場都擋不住
快訊／八方雲集被打臉改口了！　停用原料：全面配合查核
百萬女YTR戀愛中！　Joeman現身崩潰了
等20年！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣
BMW電動休旅試駕遭撞碎　女業務「黑絲長腿」網歪樓
逾4千kg做成「韓式餡、紹辣醬」！　八方雲集全用完了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男想騙保險公司修車費　找好友演假車禍...監視器全拍下

OL出差過夜「怕鬼」請男同事陪1晚　怒告性侵不成...真相曝光

花蓮男北上打工變車手　「轉交提款卡」日領千元...超商被逮　 　

買佛牌鬧翻！資深本土藝人PO文開罵　對方照片寫「偷吃、小王」

獨／「短裙黑絲女」找到了！BMW試車挨撞　網友敲碗身份曝光

中和公車「猛碰紅牌重機」再被追尾　2騎士受傷...乘客撞頭也送醫

「酒國昆凌」搞神隱！挨告詐欺未到案　喊話要開記者會也放鳥

基隆某國中爆校外霸凌！拉長涉案少年輔導　謝國樑籲修法嚴懲

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

神巧合！桃園女超商取貨被冒領　2人同姓名...手機末3碼也同號

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

高雄男想騙保險公司修車費　找好友演假車禍...監視器全拍下

OL出差過夜「怕鬼」請男同事陪1晚　怒告性侵不成...真相曝光

花蓮男北上打工變車手　「轉交提款卡」日領千元...超商被逮　 　

買佛牌鬧翻！資深本土藝人PO文開罵　對方照片寫「偷吃、小王」

獨／「短裙黑絲女」找到了！BMW試車挨撞　網友敲碗身份曝光

中和公車「猛碰紅牌重機」再被追尾　2騎士受傷...乘客撞頭也送醫

「酒國昆凌」搞神隱！挨告詐欺未到案　喊話要開記者會也放鳥

基隆某國中爆校外霸凌！拉長涉案少年輔導　謝國樑籲修法嚴懲

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

神巧合！桃園女超商取貨被冒領　2人同姓名...手機末3碼也同號

陳珮甄嫁迪化街望族前夫「曾罹癌二期險不孕」！　1年捲爭產風波離婚

高雄男想騙保險公司修車費　找好友演假車禍...監視器全拍下

親暱時刻不NG！性感美肌零死角乾皮　自然體香一整晚醃入味

OL出差過夜「怕鬼」請男同事陪1晚　怒告性侵不成...真相曝光

老婆開條件「分房子給我」才肯生小孩！網一面倒挺：她好聰明

柏霖為金馬電影獻聲！2年7度獲封「新一代OST王子」

念機械系茫然了！他嘆進台積電「只能做這工作」　老鳥揭殘酷現實

快訊／美國飛機墜毀州際公路　多人死亡

美國南方音樂節卡司曝光！　滅火器領軍5台灣音樂人開唱

1.1萬kg「致癌蘇丹紅辣椒粉」流入雲林　衛生局：全數還未使用

社會熱門新聞

振奮！彰化遭撞小姊姊睜開眼了

基隆男除草遭大車輪胎砸死　肚留30公分黑痕

街友積蓄竟十多萬　慘遭殺害棄屍愛河奇案

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

室友看A片擾人又吸膠　他拿安全帽狂K奪命

即／大貨車輪胎脫落砸死路人　司機找到了

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

大學講師偷吃人妻秘書　綠帽夫花錢抓猴

休旅車追撞1死！男換機油「目睹恐怖畫面」

即／休旅車暴衝撞3人！男騎士送醫不治

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

即／鍛造輪圈大廠員工輕生！20多歲男持槍自戕亡

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

愛河屍袋奇案！　死者詭異握拳

更多熱門

相關新聞

中美能否正常交往在「台灣問題」

中美能否正常交往在「台灣問題」

大陸十四屆全國人大二次會議今（4）日中午12時在北京舉行新聞發佈會。今年沒有任何單獨的涉台議題，僅針對美國大選對於中美關係的影響，一併提到「台灣問題」。人大新聞發言人婁勤儉指出，中國不會干涉美國選舉內政，反倒是美國議員拋出反華議案與言行，甚至竄訪台灣，粗暴干涉中國內政，干擾兩國正常交往合作，「中國人大透過聲明，明確表態中方堅決反對。」

Whoscall年度報告出爐　催繳水電、小額借貸成詐騙隱患

Whoscall年度報告出爐　催繳水電、小額借貸成詐騙隱患

13歲兒被鄰居告竊盜！律師「開價3萬」陪去警局

13歲兒被鄰居告竊盜！律師「開價3萬」陪去警局

中嘉寬頻媒體識讀宣導防範AI變臉詐騙

中嘉寬頻媒體識讀宣導防範AI變臉詐騙

酒國昆凌搬出「少年董」兒子　自稱台中前議長乾妹剝富商

酒國昆凌搬出「少年董」兒子　自稱台中前議長乾妹剝富商

關鍵字：

酒國昆凌海派公關詐騙台商乾妹前議員記者會

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

台灣又有大陸品牌新車現身測試

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

振奮！彰化遭撞小姊姊睜開眼了

即／1萬公斤蘇丹紅流向牛頭牌　好帝一緊急聲明

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面