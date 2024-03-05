「酒國昆凌」搞神隱！挨告詐欺未到案　喊話要開記者會也放鳥

▲張女原訂今天上午開記者會，卻臨時神隱。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓女子（原姓沈）曾任酒店公關，有「酒國昆凌」之稱，多年前曾涉詐騙富商數千萬元，後與富商和解，獲判緩刑2年確定。昨（4）日又有台商爆料，指控張女在包養網稱自己是「前議長乾妹」，以母親病危住院等理由向他詐騙數十萬元，警方接獲報案，昨晚通知張女到案說明，但張女無故未到；張女另透過律師通知媒體今上午召開記者會澄清事件原委，未料卻神隱未到場，律師黃汶茜說，張女因昨晚服用安眠藥物，精神狀況不佳，決定臨時喊卡。

張女昨晚透過律師通知媒體，原訂今天上午10時召開記者會，律師、張女友人，以及眾多媒體提前到場，但到了約定時間，卻遲遲未見張女現身，最後因等不到主角，記者會決定取消。

律師黃汶茜表示，張女認她與對方是正常交往關係，卻遭到對方提告、爆料，原決定今天在記者會發布聲明稿，但由於張女昨晚一度使用安眠藥物，身心狀況不佳，今上午聯繫不上張女，且張女未到場，也無法代為發布聲明稿，因相關細節已進入司法程序，不方便說明太多，對於造成社會資源浪費感到相當抱歉。

▲律師黃汶茜表示，張女昨晚一度使用安眠藥物，身心狀況不佳，故未到場。（圖／民眾提供）

綽號「保羅」的台商（46歲）向周刊爆料，他今年初在包養網上認識張女，張女向他誆稱自己是前台中議長張清堂的乾妹，又說因母親罹癌，需要高昂的醫療費用，在聲淚俱下的攻勢下，他不疑交付，但後來張女卻陸續盜刷他的信用卡，且醫療費也未交還，認為遭到詐騙，金額近19萬元，憤而到派出所提告詐欺。

據了解，張女與台商是在今年2月初認識，才短短10多天，張女就從台商身上剝削10多萬元，不過張女對於台商指控全盤否認，僅認為是「感情糾紛」；台商於2月18日到警局報案，警方昨晚通知張女到案製作筆錄，但張女未到。

警方表示，已依規定受理及開立受理報案證明單，並發函調閱相關銀行帳戶資料分析釐清，另依程序將進一步通知被告嫌疑人張女到案說明，全案目前仍在偵查階段，將在調查結束，移請地檢署後續偵查。

張女原姓沈，多年前在海派酒店任職公關，當時她認識醫療公司的王姓富商，後遭王指控涉嫌詐財，金額高達數千萬元，經王報案提告，張坦承犯案，並與王和解，二審獲判刑1年、緩刑2年確定，未料張沉寂一段時間後，再度因類似案件鬧上媒體版面。