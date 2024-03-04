酒國昆凌搬出「少年董」兒子　自稱台中前議長乾妹剝富商

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社會 社會焦點 保障人權

酒國昆凌張嘉渝搬出「少年董」兒子　自稱台中前議長乾妹剝富商

保羅不滿張嘉渝對他詐騙，已向台中市警局第四分局（圖）報案提告。

▲保羅不滿張嘉渝對他詐騙，已向台中市警局第四分局（圖）報案提告。

圖文／鏡週刊

「酒店昆凌」張女偽裝呂崇民兒子傳訊息給恩客保羅，要求墊款15萬，詐財得逞後雙方破裂，她竟倒打一耙，指責對方還跟別的女孩聊天，並自曝「代聊公司」侵入包養網的內幕；原來，當男人透過通訊軟體傳訊息撩妹，殊不知是代聊公司的人在回應，一切都是假象；此外，被張女利用名頭行騙的張清堂、呂崇民，均否認與她有任何關係。

台商保羅懷疑自己當上冤大頭時，接到呂崇民兒子John傳來的訊息，對方表明身分並告訴他，小魚（張女）是個很有骨氣的女孩，不拿呂家的錢，否則他就匯1千萬元給她，John還懇請保羅照顧張，幫他墊15萬7,500元給張。保羅說，叱吒黑白兩道的「少年董」呂崇民的兒子開金口，怎麼能不賣面子，當下匯款到指定帳戶。

但過完年，說好的代墊款卻遲遲未還，保羅驚覺不對，問了朋友，並上網查詢新聞，才知道張嘉渝的背景。2人為錢鬧翻後，張女還倒打他一把說：「你跟很多女生聊，為什麼要假裝對我認真？」甚至自爆好幾個在包養網跟保羅聊天的女生，其實都是「代聊公司」的人，原來，張與這些女生都是代聊公司雇來詐騙寂寞男子的員工。

包養網Sugarbook被剝皮代聊集團入侵，不少網友慘遭詐騙。（翻攝網路）

▲包養網Sugarbook被剝皮代聊集團入侵，不少網友慘遭詐騙。

保羅知道真相後，回頭找之前聊過、見過面的女子，告知自己的遭遇，有女子告訴他，男人上包養網與網頁裡的美女透過Line或微信聯繫後，真正與他聊天的都是代聊公司的內勤員工，出面約會的女子等要「出勤」前，才會熟讀聊天內容，之後見面費、上床費都得跟代聊公司分潤，至於張女設局、打名人牌詐騙金錢，是否為代聊公司下指導棋？是否也要上繳詐騙的錢？她不曉得。

.被拆穿詐財後，張女反控保羅也跟其他女生聊，意外暴露代聊公司內幕。（讀者提供）

▲被拆穿詐財後，張女反控保羅也跟其他女生聊，意外暴露代聊公司內幕。

不甘被騙的保羅為了討回公道及損失的金錢，已經在2月中旬到台中市警局報案提告，他也提醒到包養網尋歡的人要小心，別像他一樣成了剝皮妹及代聊公司眼中的肥羊。

此外，針對張女拿著合照行騙一事，張清堂表示，他擔任民意代表多年，與無數選民合影，他不認識張女，也沒有這個乾妹妹；呂崇民親信幹部強調，呂董兒子不認識此女，家族也沒有任何人跟她有牽扯，呂本人在美國，接獲消息並未親自回應。

張女則否認行騙，她強調刷卡換現金，係因為保羅在追求她時，表示願意幫她處理一切難題，至於用名人行騙，張女也否認到底，她說，手機在保羅手上，他擅自拿7、8年前的照片來大做文章，自己可從沒說與呂崇民、張清堂熟識。

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鏡週刊酒國昆凌張嘉渝

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