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Whoscall年度報告出爐　催繳水電、小額借貸成詐騙隱患

▲詐騙集團常誘使民眾將健保卡作為抵押品進行小額周轉。（圖／whoscall）

▲詐騙集團常誘使民眾將健保卡作為抵押品進行小額周轉。（圖／whoscall）

記者陳俐穎／綜合報導

個人數位防詐APP Whoscall發布《2023 Whoscall年度報告》，分析亞洲各地通訊詐騙情勢，也發現在近年來，假裝是水電費催繳的詐騙簡訊增加，小額借貸的簡訊詐騙也成為隱患。

Whoscall在2023年為全球用戶辨識47億次的陌生電話與簡訊，包含6,641萬通疑似詐騙電話與2.7億封疑似詐騙簡訊。詐騙情勢在2021年疫情的推波助燃下創高，但整體數量已連兩年下降。

自2022年中起，詐騙集團開始大量使用iPhone手機系統中的iMessage內建訊息功能大量寄發詐騙簡訊，行騙名義從「飆股推薦」的投資詐騙開始，到2023年因台灣民眾這類功能常態使用率低，又不堪詐騙騷擾簡訊，再使功能關閉率攀升。因此，相關iMessage詐騙已逐漸受到控制，向警方報案檢舉量已連續多月維持在低檔。

然而，在同年10月起，詐騙集團開始轉移Android手機系統中的RCS內建訊息功能寄發詐騙簡訊，11月民眾報案檢舉數高達4,723件。經國家通訊傳播委員會、刑事警察局及Google從源頭研擬防堵策略奏效，截至今年1月，檢舉數已下降為143件，降低比例逾97%。

相較於疫情期間詐騙簡訊多數以「股票投資」的名義為主，2023年詐騙集團則改假冒自來水公司、台灣電力公司與遠通電收寄發「帳單催繳通知」詐騙簡訊，以及假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信寄發「點數到期兌換」詐騙簡訊為兩大類型。

此外，Whoscall也察覺到借貸類型的簡訊中出現「健保卡」的字眼，誘使急需用錢的民眾將健保卡作為抵押品進行小額周轉，而此趨勢也吻合 Whoscall 用戶使用手動封鎖功能的設定，前五大關鍵字依序為「貸款、車貸、借款、股票、優惠」行為。

長期專注金融防詐議題的金融商品媒合平台「袋鼠金融」提醒，證件小額借款是指以身份證、健保卡或駕照作為抵押品，不需提供擔保品或薪資證明，不需審核、對保等流程即可借款。但一般合法的營業單位，如當舖業法第16項，不得收受的物品包含政府核發之證照及私人身分證明文件。故如以證件做為抵押的是違法的，且易淪為詐騙集團的人頭戶。

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