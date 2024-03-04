雲林小學生種馬鈴薯產收3500公斤　愛心義賣助弱勢

▲文安國小「馬鈴薯成名之路」活動，今天採收馬鈴薯產量3500公斤，將於3月9日愛心義賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮文安國小為讓小朋友體驗種植歷程，學校發起「馬鈴薯成名之路」活動，由家長無償提供土地給學生種植馬鈴薯，今（4）日全校師生到田間進行採收，獲產量達3500公斤，校方表示，將於3月9日透過愛心義賣並將所得捐給弱勢團體。

文安國小位於馬鈴薯產區內，不少學生家長為種植馬鈴薯農民，學校發起「馬鈴薯成名之路」以家長會長陳彥宇無償提供學校0.15公頃土地，帶領全校師生親自種植、管理、採收馬鈴薯田。進行種下後，先由低年級學生負責觀察生長紀錄，中年級學生負責施肥照料、高年級學生策畫收成後的行銷活動，會長陳彥宇和青農林文平協助田間管理。

今日一早師生、家長一同完成採收工作，總計採收3500公斤，對於學生種植的馬鈴薯品質，斗南農會總幹事張燕容亦給予很高評價直誇讚「是超市喜歡的規格」。教師表示，學區家長多數務農，孩子們之前會覺得家長農忙好像沒什麼，但在馬鈴薯種植過程中，體會到父母農耕的辛苦，會感恩家長的付出，親子之間也因馬鈴薯成為共同話題，感情更加親密。

文安國小校長曾智豐說，種植馬鈴薯不僅是食農教育，讓小朋友了解馬鈴薯的生產過程，養成尊重大地、惜物愛物的態度，過程中家長的參與度也高、小朋友的團隊合作，都是很棒的收穫。採收的馬鈴薯將於學校3月9日運動會義賣，義賣所得捐給弱勢團體，部分馬鈴薯會冷藏，留到母親節製作料理給媽媽們享用。