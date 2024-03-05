陸今年赤字率3%　將連續幾年發行超長期特別國債

▲李強進行政府工作報告。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強5日在全國人大會議上發表政府工作報告，將今年的政府財政赤字率按3%安排。同時，李強也表示，今年開始連續幾年將發行超長期特別國債，今年先發行1兆元。

李強提到，今年要強化宏觀政策逆周期及跨周期調節，繼續實施積極財政政策及穩健貨幣政策，加強政策工具創新及協調配合。

李強指出，積極財政政策要適度加力、提質增效，赤字率按3%安排，赤字規模4.06兆元人民幣，比去年初預算增加1800億元。

根據政府工作報告內容，今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模28.5兆元，按年增加1.1兆元。

李強表示，安排地方政府專項債券3.9兆元，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，今年開始連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施及重點領域安全能力建設，今年先發行1兆元。

李強說，要大力優化支出結構，強化國家重大戰略任務及基本民生財力保障。中央財政加大對地方均衡性轉移支付力度，適當向困難地區傾斜，省政府要推動財力下沉，兜牢基層「三保」底線。

李強還說，各級政府要習慣過緊日子，真正精打細算，切實將財政資金用在刀刃上、用出實效來。同時，工作報告也提到，落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新及製造業發展。