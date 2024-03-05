快訊／數位身分證喊卡！賠2.8億全民埋單　林右昌：已是最好結果

▲內政部長林右昌。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統當選人、副總統賴清德擔任行政院長期間推動換發數位身分證，卻因資安爭議緊急喊卡，廠商向政府求償逾10億元；行政院公共工程委員會主委吳澤成昨指出，調解已達成共識，整體金額將在2.8億元以下，並指會有人對這件事做個交代，但不會是總統層級，換言之，賠償是全民埋單。內政部部長林右昌今（5）日受訪表示，「我覺得不是賠償啦！」相關耗損金額降到最低，2億多已經是最好結果。

數位身分證爭議延燒多年，因行政院在2021年暫緩換發數位身分證計畫，工程會表示，今年1月已經過多次調解，雙方達成共識，調解金額為2億8000萬元以下，林右昌對此表示，這部分配合政院規劃，目前暫緩，「內政部也做相關準備，社會大眾比較關心還是專法」，法制作業完畢後，內政部會配合進行。

全民即將埋單賠償金2.8億，但政府廠商覺得自己沒錯，為什麼還要賠錢？林右昌則說，整個過程中採購相關機器等等，本來都做了準備，但原本的機器需要維護，現在的機器也沒辦法密集使用，「我覺得不是賠償啦！我們必須要停損金額降低，過程中感謝工程會許多單位協商，讓相關耗損金額降到最低」。林右昌認為，2億多已經是最好結果了。

至於520後是否續任？林右昌笑呵呵回應，這要問未來總統跟院長。

