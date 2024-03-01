基隆24歲男警遭小貨車衝撞死　林右昌：全力協助撫卹

記者崔至雲／台北報導

基隆市第三警分局八堵分駐所昨深夜10時許傳出離奇死亡案，34歲的簡嫌疑似精神狀況不穩，偷走貨車後一路橫衝直撞，高速衝進八堵分駐所，導致值班的24歲員警蘇昱鴻重傷不治。內政部長林右昌今（1）日受訪時表示，家屬、同仁後續撫卹，都會全力給予協助。

▲林右昌堵訪。（圖／記者陳煥丞攝）



基隆八堵分駐所2月29日深夜遭34歲簡姓男子開貨車衝撞，導致站在值班台的24歲男警蘇昱鴻不幸殉職、24歲廖姓女警輕傷，據基隆長庚醫院急診室透露，蘇送抵醫院時已無呼吸心跳，為了搶救根本來不及做斷層檢查傷勢，「因為來的時候就完全沒有了」。

行政院長陳建仁今天繼續赴立院施政報告及備詢。林右昌表示，昨天基隆八堵派出所發生憾事，第一時間警政署長已跟他回報，相關家屬包括同仁後續撫卹工作，都會全力給予協助。

另針對虛坪改革，內政部昨日提出降低公設比，林右昌表示，昨天內政部記者會已經說明非常清楚，主要從兩部分下手，第一是車道公設計算、登記方面進行，還有從免計容積部分進行，預計大概可以降低5至10%的公設比例。不過，整個要看基地面積大小及形狀，因為每個基地條件狀況都不太一樣，希望能回應社會民眾對虛坪改革的想法，會儘快跟相關業者、消保團體、中央地方機關，大家就細節部分做最後確認。

林右昌強調，有相關業者擔心的部分，其實在這次過程中也有充分考量，包括總建主面積不變，以及包括免計容積的比例也不變 ，改革是大家期待，但也會兼顧整個社會包括業者，大家能夠接受的程度，提出最大的公約數，跟大家最高共識提出修法。