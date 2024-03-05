　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不斷更新／李強：推動兩岸關係和平發展　推進「統一大業」

記者鄭思楠／綜合報導

大陸第十四屆全國人大二次會議於今（5）日9時，在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李強將發表上任後首個政府工作報告，經濟增長目標、國際外交、對台政策都是外界關注焦點。此外，全國人大3日宣布，從今年起閉幕後不召開總理記者會，打破過去30餘年慣例，也讓李強的今天的講話全球矚目。

【09:56更新】

對台方面，報告強調，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

【09:54更新】

報告表示，過去一年，國防和軍隊建設取得新的成績和進步，人民軍隊出色完成擔負的使命任務。新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。

報告強調，全面加強練兵備戰，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。抓好軍隊建設「十四五」規劃執行，加快實施國防發展重大工程。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，鞏固發展軍政軍民團結。

報告稱，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

【09:47更新】

報告稱，將多措並舉穩就業促增收。要突出就業優先導向，加大促就業專項政策力度。預計今年高校畢業生超過1170萬人，要強化促進青年就業政策舉措，扎實做好退役軍人、農民工等群體就業工作，多渠道增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模，努力促進低收入群體增收。

【09:38更新】

報告表示，加大吸引外資力度，全面取消制造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。落實好外資企業國民待遇，加強外商投資服務保障。深入實施自貿試驗區提升戰略，推動開發區改革創新，打造對外開放新高地。

【09:24更新】

政府工作報告稱，今年發展主要預期目標是，國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。

李強介紹，經濟增長預期目標為5%左右，考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

【09:22更新】

一年來，深化改革擴大開放，持續改善營商環境。出台建設全國統一大市場總體工作方案，清理一批妨礙公平競爭的政策規定。分別推出支持國有企業、民營企業、外資企業發展政策，建立政企常態化溝通交流機制，開展清理拖欠企業賬款專項行動，加強違規收費整治。深化財稅金融、農業農村、生態環保等領域改革。推動外貿穩規模、優結構，電動汽車、鋰電池、光伏產品「新三樣」出口增長近30%。完善吸引外資政策，拓展制度型開放。扎實推進共建「一帶一路」高質量發展，與共建國家貿易投資較快增長。

【09:15更新】

政府工作報告稱，過去一年，經濟總體回升向好。國內生產總值超過126萬億元（人民幣，下同），增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列。城鎮新增就業1244萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡。一批重大產業創新成果打造國際先進水平，國產大飛機C919投入商業運營，國產大型歐倫陳功建造，新能源汽車產銷量站全球比重超過60%。

▲▼2024兩會,大陸兩會,全國兩會,人大,全國人大會議。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸第十四屆全國人大二次會議於今（5）日9時，在北京人民大會堂開幕。（圖／記者蔡儀潔攝）

過去一年，民生保障有力有效。居民人均可支配收入增長6.1%，城鄉居民收入差距繼續縮小。脫貧攻堅成果鞏固拓展，脫貧地區農村居民收入增長8.4%。加大義務教育、基本養老、基本醫療等財政補助力度，擴大救助保障對象範圍。提高「一老一小」個人所得稅專項附加扣除標準，6600多萬納稅人受益。加強城鎮老舊小區改造和保障性住房供給，惠及上千萬家庭。

報告提到，國際外部環境對中國發展的不利影響持續加大，從國內看經歷3年新冠疫情衝擊，經濟恢復發展有不少難題，長期積累的深層次矛盾加速顯現，很多新情況新問題又接踵而至，政策抉擇和工作推進面對的兩難和多難問題明顯增加。經過全國上下努力，不僅實現全年預期發展目標，很多方面還出現積極向好變化。

報告強調，經歷4年新冠疫情衝擊，經濟恢復發展有不少難題，長期積累的深層次矛盾加速顯現，很多新情況新問題又接踵而至，政策抉擇和工作推進面對的兩難和多難問題明顯增加。經過全國上下努力，不僅實現全年預期發展目標，很多方面還出現積極向好變化。

▲▼李強。（圖／央視）

▲李強。（圖／央視）

李強接棒前大陸總理李克強後，今天將發布首份政府工作報告，其中新一年GDP增長目標數值、國防軍費預算為何，外界眾說紛紜，其中多數人認為，2024經濟增長目標可能與去年「5%左右」持平，或落在5%以下。

每年一次、合稱「兩會」的大陸全國政協會議及全國人大會議中，由國務院總理進行的「政府工作報告」和人大會議閉幕後的「總理記者會」是「兩會」中最受關注的部分。

每年由總理負責的「政府工作報告」，從中共1949年建政以來就大抵存在。但人大會議後的總理記者會，則是1990年代的產物。最早的一次，是1988年時任總理李鵬出席的記者會；第2次則是在1991年舉行；1993年起，人大會議後的總理記者會即告常態化，直到2023年。

30多年來，李鵬、朱鎔基、溫家寶、李克強乃至李強，都曾在總理記者會留下身影，以及一些金句乃至警句。然而，李強只在2023年出席了總理記者會1次，今年就宣布取消，且未來幾年都不會召開。

ET快訊
大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！外露畫面被拍
台南本周末訂房近全滿！　一房難求
快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平
快訊／公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬「全國一致」
被毆老師說話了！　怨「不知班上有特教生」
快訊／賠2.8億全民埋單！　林右昌：2億多已是最好結果
快訊／34檔ETF創新高！ 　00919最強勢
快訊／黃捷遭勒索「給800萬否則變死屍」
少將強吻上校！國安局長震怒嚴查「攏係假」　因2人身分敏感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平發展

陸今年聚焦和平「反對霸權霸道霸凌」　李強：推動構建新型國際關係

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：實現預期目標非易事

不斷更新／李強：推動兩岸關係和平發展　推進「統一大業」

陸人大會議今開幕　李強發表「首份政府工作報告」

2024兩會／被視為最弱總理　李強「首次」工作報告傳遞黨意志

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！　記者「人臉識別」堵明星委員

王滬寧報告未著墨兩岸關係　學者：部署在對台會議已完成

陸聯合國代表遭堵訪　一聽「秦剛」馬上閃人：這不是記者會！

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平發展

陸今年聚焦和平「反對霸權霸道霸凌」　李強：推動構建新型國際關係

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：實現預期目標非易事

不斷更新／李強：推動兩岸關係和平發展　推進「統一大業」

陸人大會議今開幕　李強發表「首份政府工作報告」

2024兩會／被視為最弱總理　李強「首次」工作報告傳遞黨意志

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！　記者「人臉識別」堵明星委員

王滬寧報告未著墨兩岸關係　學者：部署在對台會議已完成

陸聯合國代表遭堵訪　一聽「秦剛」馬上閃人：這不是記者會！

數位身分證喊卡「全民賠2.8億」　陳建仁：個資保護委員會成立後再討論

《周處除三害》票房橫掃驚見「大陸一片紅」！為何能過審網抓3關鍵

代購團幫郭台銘收購連署書！279顆泰達幣買49張身分證　7人起訴

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

桃園機場跑道歲修航班延誤　王世堅批：交通部疏於監督責無旁貸

《silent》川口春奈驚傳分手！　情斷交往5年格鬥家男友

白鼻心出沒市區嚇壞了！整條馬路不敢動　台中警「圍捕」被咬傷

奪回總統初選資格！　川普大讚美國最高法院「很努力」

黃捷收「恐嚇信」匯款帳號還是高閔琳　已申請隨扈加強人身安全

國民黨團提藐視國會罪「最重判3年」　陳建仁：應彼此尊重、深入溝通

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

大陸熱門新聞

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

2024兩會／李強「首次」工作報告傳遞黨意志

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

BMW共享汽車？小偷與車主錯開日夜用車

陸人大今開幕　李強發表「首份工作報告」

《琅琊榜》演員出席兩會！ 讚「很喜歡台灣」

19歲弟拉肚子一查罹患綠色癌症…醫搖頭：無法治癒

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！

每天狂喝9公升水！16歲少年竟是腦內長腫瘤

陸外交官遭堵訪　一聽「秦剛」秒閃人

陸全國人大開幕　李強：中國2024年經濟增長5%左右

王滬寧首次報告　未著墨兩岸關係

更多熱門

相關新聞

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

大陸第十四屆全國人大二次會議於今（5）日上午，在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李強發布任內首份政府工作報告。在涉台議題，他提出，要堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展。李強講完涉台內容後，全場響起掌聲。

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：非易事

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：非易事

延續35年總理記者會成為歷史　

延續35年總理記者會成為歷史　

學者估：中國今年經濟成長率設在5%

學者估：中國今年經濟成長率設在5%

陸兩會不辦總理記者會　委員也困惑

陸兩會不辦總理記者會　委員也困惑

關鍵字：

大陸全國人大政府工作報告李強對台政策

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

台灣又有大陸品牌新車現身測試

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面