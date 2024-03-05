不斷更新／李強：推動兩岸關係和平發展　推進「統一大業」

記者鄭思楠／綜合報導

大陸第十四屆全國人大二次會議於今（5）日9時，在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李強將發表上任後首個政府工作報告，經濟增長目標、國際外交、對台政策都是外界關注焦點。此外，全國人大3日宣布，從今年起閉幕後不召開總理記者會，打破過去30餘年慣例，也讓李強的今天的講話全球矚目。

【09:56更新】

對台方面，報告強調，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

【09:54更新】

報告表示，過去一年，國防和軍隊建設取得新的成績和進步，人民軍隊出色完成擔負的使命任務。新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。

報告強調，全面加強練兵備戰，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。抓好軍隊建設「十四五」規劃執行，加快實施國防發展重大工程。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，鞏固發展軍政軍民團結。

報告稱，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

【09:47更新】

報告稱，將多措並舉穩就業促增收。要突出就業優先導向，加大促就業專項政策力度。預計今年高校畢業生超過1170萬人，要強化促進青年就業政策舉措，扎實做好退役軍人、農民工等群體就業工作，多渠道增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模，努力促進低收入群體增收。

【09:38更新】

報告表示，加大吸引外資力度，全面取消制造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。落實好外資企業國民待遇，加強外商投資服務保障。深入實施自貿試驗區提升戰略，推動開發區改革創新，打造對外開放新高地。

【09:24更新】

政府工作報告稱，今年發展主要預期目標是，國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。

李強介紹，經濟增長預期目標為5%左右，考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

【09:22更新】

一年來，深化改革擴大開放，持續改善營商環境。出台建設全國統一大市場總體工作方案，清理一批妨礙公平競爭的政策規定。分別推出支持國有企業、民營企業、外資企業發展政策，建立政企常態化溝通交流機制，開展清理拖欠企業賬款專項行動，加強違規收費整治。深化財稅金融、農業農村、生態環保等領域改革。推動外貿穩規模、優結構，電動汽車、鋰電池、光伏產品「新三樣」出口增長近30%。完善吸引外資政策，拓展制度型開放。扎實推進共建「一帶一路」高質量發展，與共建國家貿易投資較快增長。

【09:15更新】

政府工作報告稱，過去一年，經濟總體回升向好。國內生產總值超過126萬億元（人民幣，下同），增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列。城鎮新增就業1244萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。居民消費價格上漲0.2%。國際收支基本平衡。一批重大產業創新成果打造國際先進水平，國產大飛機C919投入商業運營，國產大型歐倫陳功建造，新能源汽車產銷量站全球比重超過60%。

▲大陸第十四屆全國人大二次會議於今（5）日9時，在北京人民大會堂開幕。（圖／記者蔡儀潔攝）

過去一年，民生保障有力有效。居民人均可支配收入增長6.1%，城鄉居民收入差距繼續縮小。脫貧攻堅成果鞏固拓展，脫貧地區農村居民收入增長8.4%。加大義務教育、基本養老、基本醫療等財政補助力度，擴大救助保障對象範圍。提高「一老一小」個人所得稅專項附加扣除標準，6600多萬納稅人受益。加強城鎮老舊小區改造和保障性住房供給，惠及上千萬家庭。

報告提到，國際外部環境對中國發展的不利影響持續加大，從國內看經歷3年新冠疫情衝擊，經濟恢復發展有不少難題，長期積累的深層次矛盾加速顯現，很多新情況新問題又接踵而至，政策抉擇和工作推進面對的兩難和多難問題明顯增加。經過全國上下努力，不僅實現全年預期發展目標，很多方面還出現積極向好變化。

報告強調，經歷4年新冠疫情衝擊，經濟恢復發展有不少難題，長期積累的深層次矛盾加速顯現，很多新情況新問題又接踵而至，政策抉擇和工作推進面對的兩難和多難問題明顯增加。經過全國上下努力，不僅實現全年預期發展目標，很多方面還出現積極向好變化。

▲李強。（圖／央視）

李強接棒前大陸總理李克強後，今天將發布首份政府工作報告，其中新一年GDP增長目標數值、國防軍費預算為何，外界眾說紛紜，其中多數人認為，2024經濟增長目標可能與去年「5%左右」持平，或落在5%以下。

每年一次、合稱「兩會」的大陸全國政協會議及全國人大會議中，由國務院總理進行的「政府工作報告」和人大會議閉幕後的「總理記者會」是「兩會」中最受關注的部分。

每年由總理負責的「政府工作報告」，從中共1949年建政以來就大抵存在。但人大會議後的總理記者會，則是1990年代的產物。最早的一次，是1988年時任總理李鵬出席的記者會；第2次則是在1991年舉行；1993年起，人大會議後的總理記者會即告常態化，直到2023年。

30多年來，李鵬、朱鎔基、溫家寶、李克強乃至李強，都曾在總理記者會留下身影，以及一些金句乃至警句。然而，李強只在2023年出席了總理記者會1次，今年就宣布取消，且未來幾年都不會召開。