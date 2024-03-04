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大陸 大陸焦點 特派現場

陸政協會議開幕　王滬寧進行工作報告

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸第十四屆全國政協第二次會議4日下午3時在北京開幕，中共總書記、大陸國家主席習近平等陸方領導人都出席了會議，聽取大陸全國政協主席王滬寧進行工作報告。

大陸全國政協主席王滬寧在進行工作報告時表示，為推動十四屆全國政協履職工作開好局，他們著重在以下四方面下功夫、求實效，包含堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導，把牢履職正確政治方向；強化政治培訓，提高政治能力和履職本領；完善工作制度體系，夯實履職制度基礎；堅持問題導向，提高調研議政質量。

▼王滬寧在政協會議上進行工作報告。（圖／CCTV）

▲王滬寧。（圖／新華社）

王滬寧指出，一年來，全國政協常委會履行各項職能，主要做了以下工作，包含扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，鞏固團結奮鬥的共同思想政治基礎；圍繞中共二十大重大部署協商議政，服務黨和國家中心任務；踐行以人民為中心的發展思想，助推保障和改善民生；抓實經常性工作，提升履職效能；積極開展對外友好交往，服務黨和國家對外工作大局。

本次政協會議於4日下午開幕，將一連舉行6天，於10日上午舉行閉幕式。根據大陸官方公布的資訊，會議應出席委員為2162人，實到2093人。

▲▼中國大陸全國政協會議。（圖／記者蔡儀潔攝）

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關鍵字：

政協會議政協委員王滬寧

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