30年老菸槍肺癌晚期！「好神刀」放射治療　腫瘤幾乎完全消退

▲王名華醫師表示，癌症不可怕，相信醫療專業及早期檢測，配合治療是康復關鍵因素。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

李先生是位工程師，抽菸30年，去年9月開始感到呼吸急促，起初認為是慢性疾病，而自行至藥房服藥，但咳嗽越來越嚴重，於是求治醫院並接收胸部X光檢查，發現是肺癌晚期，與醫師討論後，採用先進的「好神刀」放射治療設備，腫瘤幾乎完全消退！

聯新國際醫院放射腫瘤科主治醫師王名華4日表示，李先生長期吸菸，支氣管鏡檢查顯示氣道狹窄，並在右肺門處發現4至5公分腫瘤，組織切片確診為小細胞癌，經胸部CT和PET／CT檢查，顯示為肺癌第三期（晚期，cT4N2M0）。

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▲男子接受好神刀放射線治療。（示意圖／聯新國際醫院提供）

「雖然是肺癌晚期，慶幸肺癌腫瘤只有局部擴散，並沒有擴散至其他器官」王名華說。李先生和家人討論後，決定使用「好神刀」進行放射性治療。歷經2個月一個療程35次治療，腫瘤幾乎完全消退，李先生及家人對治療效果感到滿意，將繼續接受後續的追蹤和治療計畫。

王名華指出，「好神刀」是新一代的智能放射治療設備，採即時影像對位，能掌握腫瘤動態，即時調整提升腫瘤控制成效，以提高治療精準度，過程安靜沒有壓迫感，全新設計腫瘤劑量包覆更完美，且少副作用。

李先生告訴醫療團隊，當醫生告知肺癌晚期已是晴天霹靂，後悔沒有及早戒菸，未來茫茫不知該如何面對，慶幸家人鼓勵他接受治療，看著治療一次次越來越好，他非常訝異放射性治療快速安靜、無副作用，做完治療無須住院，即可正常工作且效果良好。

王名華認為，透過定期篩檢，運用新的檢驗工具如LDCT等，早期發現早期治療，針對病情採取多樣治療手段，像是先進放射線設備以及藥物治療如免疫治療、標靶藥物等，針對不同肺癌種類能有效控制病情，病人無須過度擔心。