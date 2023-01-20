推動分級醫療「診所接手照護」　聯新醫院整合資源...病患免奔波

▲聯新國際醫院腸胃肝膽主治醫師徐偉倫表示，透過醫療團隊整合照護，讓病患免於奔波之苦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一名高齡黃姓婦人，因吞嚥困難且伴有吐血情形，在家人陪伴下前往聯新國際醫院腸胃肝膽科就診，經主治醫師徐偉倫透過消化道內視鏡檢查，發現有十二指腸潰瘍併出血疾患，經過門診治療與投藥病情逐漸穩定，隨後評估轉展至住家附近診所持續追蹤治療，而達醫療分級、醫院與診所共同照護病患的目標。

徐偉倫指出，這名高齡89歲黃姓婦人，透過醫療團隊合作，讓各層級醫療院所發揮最大效益，以黃姓婦人狀況而言，不適症狀經治療後病況已很穩定，只需定期追蹤即可，不需每次舟車勞頓趕到醫院，另一方面可將大醫院門診名額提供給更需要的患者，讓醫療資源發揮更高效益，與病患溝通後轉診至延平診所繼續照護。

▲延平診所醫師周志勃認為，透過醫療團隊整合照護，減少病患奔波之苦，這也是病人的福音。（圖／記者沈繼昌翻攝）

延平診所醫師周志勃認為，透過健保醫療資訊雲端查詢系統，可直接在線上查詢轉診病患跨院相關用藥、檢驗、檢查與影像報告等就醫等紀錄，診所可無縫接軌接續治療。由於黃姓婦人為高齡病患，行動不方便，加上患有多重慢性疾病，像是高血脂、心臟、失智與老人憂鬱等狀況，如果分別看診會耗費很多時間、用藥也變得繁雜而有重複情況，病況穩定患者在診所實施追蹤與照護，可以大幅減少往來醫院的頻率，並有效整合用藥，讓病人受到連續且完整醫療照護，這也是病人的福音。

聯新國際醫院強調，醫療分級轉診制度，由各層級醫療院所發揮醫療強項，整合資源各司其職、分工合作，醫療人員可免疲奔波，讓民眾得安心就醫，藉由醫療資訊共享，使得病患可獲得就近、高效且完整醫療照護。輕症、穩定的病患若能就近回歸至厝邊好醫師，不但可改善大醫院門診壅塞問題，亦可提供民眾最優質醫療照護。