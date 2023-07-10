耳朵出現蟲蟲危機怎麼辦？　耳鼻喉科醫籲勿自行處理

▲陳思齊主任表示，昆蟲跑進耳朵十分常見，應保持冷靜，避免蟲子受到驚擾而造成更嚴重的傷害。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎炎夏日，各類蚊蟲都活躍了起來，如發生蟲子誤闖耳道的可怕情況，該怎麼辦呢？一名小學五年級女學童，在校期間因左耳感到異常疼痛，自覺有蟲在耳朵裡爬，遂由學校健康中心護理師陪同至聯新國際醫院就診！

耳鼻喉科主任陳思齊醫師以耳鏡檢查後，發現一隻小蟋蟀在左耳耳膜上，腳爪動來動去致外耳道血肉模糊，遂隨即在外耳道噴入麻醉藥，待蟋蟀動也不動之後使用盯聹鉗取出誤入耳道的小蟋蟀，小女孩立即恢復笑顏。

▲陳主任使用盯聹鉗取出蟋蟀。（圖／聯新國際醫院提供）

陳主任說，活體異物（例如昆蟲）侵入耳內，病患可能感受到耳鳴或是昆蟲在耳內走動的摩擦聲以及翅膀拍動的轟鳴聲，可能引起外耳道劇烈疼痛，甚至造成鼓膜及中耳受損。上述女學生學校健康中心的護理師，利用昆蟲的趨光性，使用手電筒照入進耳內將昆蟲引出是很正確的做法，須避免直接夾取造成昆蟲更往內鑽，甚而造成耳道及耳膜受損出血。若仍無法將蟲引出， 在確定耳膜正常無破損的情形下，可以使用生理食鹽水、食用油或者是嬰兒油倒入耳道內，浸泡數分鐘待蟲子溺斃後，再就近由耳鼻喉科醫師取出昆蟲。

▲誤入耳道、長約1公分的小蟋蟀。（圖／聯新國際醫院提供）

陳思齊醫師進一步指出，爬進耳朵的蟲子，從住家環境常見的蚊子、蒼蠅、蟑螂，到蜜蜂、蜈蚣等各式各樣的小蟲都有，當它們闖入耳道時常出現難以忍受的耳鳴聲及疼痛，一旦深入到耳膜處，更容易造成頭暈、噁心、嘔吐等症狀，嚴重一點，會導到耳膜受損、聽小骨損壞而影響聽力。

利用蟲子的趨光性，所需要的時間通常較久；而利用生理食鹽水或食用油淹死蟲子的方法，必須要確認耳膜是否有破損的情形，最保險的作為就是儘速就醫。陳思齊主任提醒，若昆蟲侵入耳朵時，請勿過度驚慌，也不要想用手指、夾子或尖銳物將蟲子取出，會更容易使蟲子逃住耳道更深處，造成耳道皮膚、耳膜或鼻腔黏膜進一步的傷害。