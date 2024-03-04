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社會 社會焦點 保障人權

快訊／撿屍獲假釋卻連翹輔導課3次　法官開庭也被胡睿兒放鴿子

▲歌手胡睿兒接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲歌手胡睿兒（本名胡睿楷）無故缺席性侵加害人身心輔導課程，被罰鍰還被起訴 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人「蛇姬」林采緹前夫、以一首《癡情玫瑰花》走紅的歌手胡睿兒，2018年在夜店「撿屍」性侵1名酒醉女子，被依乘機性交罪判刑2年定讞，2022年初假釋出獄後，胡3度無故缺席台北市府依法安排的身心治療與輔導教育課程，被罰鍰3萬元還被起訴涉犯《性侵害犯罪防治法》，台北地院今（4日）首度開庭，胡男繼續放鴿子，法官諭知擇期再開庭，依法若胡男仍無故不出庭，將被拘提。

現年33歲的胡睿兒（本名胡睿楷），曾是嘻哈男團「Under Lover」成員，2015年發行的《癡情玫瑰花》大受歡迎，在YouTube至今累積逾1.8億人次觀看紀錄，身為主唱的胡男因此走紅，但隔年（2016年）9月，他和當時仍為女友的「蛇姬」林采緹被查獲一同吸食大麻毒品，2人被送辦後都認錯願自費戒毒，均獲檢方緩起訴處分、為期2年。

胡睿兒2018年和林采緹結婚，同年6月16日卻在林采緹懷孕即將臨盆之際，深夜在北市信義區泡夜店，並於隔天凌晨3點多，在夜店樓梯間性侵1名喝醉的年輕女子，胡男事後賠償女方40萬元和解，被依乘機性交罪輕判2年徒刑，但女方不同意緩刑。

胡睿兒因而在2020年6月經最高法院駁回上訴、判刑2年定讞、隔月（7月）獨自向檢方報到後入監服刑，並預先在2020年3月和林采緹簽字離婚，胡男坐牢1年半，2022年1月底假釋出獄、2022年5月保護管束期滿。

▲▼「紅心字會」活動-林采緹（圖／記者周宸亘攝）

▲藝人「蛇姬」林采緹2020年與胡睿兒結束2年婚姻（圖／記者周宸亘攝）

台北市府衛生局提前發函通知胡睿兒，應依《性侵害犯罪防治法》規定，到指定地點接受身心治療及輔導教育課程，但胡男從2022年5月到2023年8月，連續3次放鴿子不出席，衛生局3度裁罰1萬元仍見不到胡男來補課，直接由家庭暴力暨性侵害防治中心函送北檢偵辦。

胡睿兒到案認錯，被起訴涉犯加害人屆期不履行罪嫌，法定刑最重可判刑1年以下，檢方建請法官將胡男3次犯行一罪一罰，並斟酌是否符合累犯加重其刑條件。胡男曾po文解釋沒去上課的原因，是熬夜寫歌、遲到沒準時出席，聲稱「抱歉，我下次一定會準時，我說完了。」

結果今天下午3點北院首度開庭審理，過了表定時間，庭務員再三點呼，胡睿兒還是沒出現，法院派給胡男的公設辯護人當庭急忙翻卷，也找不到胡男聯絡方式，因胡男本案所涉非重罪，但也不是最重本刑為拘役或專科罰金、被告本人可委任代理人到場的罪名，法官決定重新寄傳票再給胡男1次機會、擇期再開庭。

依法若被告經法院合法送達通知仍無故不出庭，將會被拘提甚至通緝。公設辯護人開完庭納悶為何眾多媒體記者旁聽本案，一問才知他的當事人胡睿楷原來是有名氣的藝人，不過公辯說「我也找不到他」。

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