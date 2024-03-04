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印度遭7男性侵2小時！重機網美淚訴「有人圍觀」　西班牙巴西介入

▲▼ 西班牙重機網美南達（Nanda）控訴在印度遭7男性侵。（圖／翻攝自IG）

▲ 比森特和費南達一起還遊事件，未料在印度遇害。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙重機網美費南達（Fernanda）和老公騎車環遊世界，1日卻在印度賈坎德邦遭7名男子性侵，還有人在一旁圍觀。警方目前僅逮捕3名嫌犯，已鎖定其餘4人身分但仍在追捕。這起事件不僅在印度掀起公憤，更受到國際社會關注，由於費南達擁有西班牙及巴西雙重國籍，兩國外交部皆已出手介入。

綜合《路透》及歐洲新聞台（Euronews），28歲的費南達和64歲的老公比森特（Vicente）1日晚間抵達賈坎德邦的杜姆卡（Dumka），因為找不到飯店便就地搭帳蓬過夜，睡著後卻有7名男子闖入，輪流性侵費南達又狂毆比森特，還劫走兩人為數不多的財物。

費南達接受西班牙媒體Antena 3採訪時控訴，「他們性侵我，輪流性侵我，有些人在旁邊圍觀。他們就這樣待了大概2小時。」

費南達擁有西班牙及巴西雙重國籍，西班牙外交部3日表示，已派出工作人員前往當地，也和相關部門取得聯絡；巴西外交部則稱，已透過駐新德里大使館尋求與費南達取得聯繫，願意提供一切必要協助。

▲▼ 西班牙重機網美南達（Nanda）控訴在印度遭7男性侵。（圖／翻攝自IG）

▲ 2人在賈坎德邦杜姆卡遭7名男性羞辱、打劫。（圖／翻攝自IG）

這對夫妻事後在IG揭露這段可怕經歷，影片目前已被刪除。比森特稍早則在限時動態分享兩人的自拍影片報平安，「這段影片是為了讓大家知道我們還活著，都還好，也謝謝所有人對我們的支持。警察正盡其所能抓人，已經逮捕3人，相信很快會抓到其他人。」

比森特也呼籲大眾，不要因此對印度抱有不良觀感，「這個國家有很多好人，是個值得拜訪的國家，就跟所有國家一樣，有好也有壞。」臉上仍有瘀青的費南達也說道，「印度人是好人」，「警察正在處理，謝謝所有人，我們還在這裡等事情解決。」

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