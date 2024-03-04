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47%班機延誤！桃機總座：超乎預期　力拚提早完工「明恢復雙跑道」

▲▼桃園機場農曆新年出國人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲桃園機場南跑道歲修，班機延誤超乎預期。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

桃機南跑道自昨(3日)起開始歲修，預計到明天下午4時，總計54小時，飛機集中北跑道起降，未料延誤程度超乎預期，47%班機延誤，其中約有10%延誤超過2小時以上，桃機公司表示，將加速施工進度，提早16小時完成，明天將恢復雙跑道起降。

桃機總經理范孝倫表示，昨天是桃機對南跑道年度歲修第一天，去年11月到今年1月桃機公司多次與航空公司、機聯會業者、桃園市機師工會和總台討論，選定春節後3月第一的周日到周二進行54小時維修，這次維修範圍總共有全長1800公尺，包含滑行道和相關燈光，昨天第一天施作自上午10點關閉跑道開始施工，坦言後續對航班造成影響超過預期，會來做進一步檢討。

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根據桃機公司統計，昨天航班總量698班，延誤30分鐘內班機占14%，延誤半小時到一小時占11%，延誤1小時到2小時約有12%，延誤2小時以上10%，其他53%航班準點。

范孝倫指出，今天航班有647班，已經協請總台協助進行流量管制，上午清晨尖峰航班正常，預計上午11時後尖峰會開始有延誤，將持續觀察並視狀況對管制作為檢討因應，今上午有應變會議討論，接續會找相關單位包括航空公司討論後續作法。

范孝倫表示，今天尖峰的延誤預估會在11點左右就開始，基本上無法避免班機延誤，桃機檢討希望透過各種作為紓解延誤情況。

范孝倫強調，跑道歲修距離上次大規模整修有2年時間，這次歲修1800公尺比較大規模，整修有事前對外公告，幾個月前也已就跟相關單位協調討論，目前因應班機延誤情況，也把原有工序進行檢討，這次南跑道鋪面整理，相較一般跑道鋪面要求更高，但會要求工序提早至今天半夜12點完成，比原來飛航公告提前，預計縮短16小時。

桃機公司強調，因應改善作為，將請塔台加大流管的航機間隔，減少空中盤旋等候時間；並加速工程進度，預計今晚可提前完成，明天恢復雙跑道。

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