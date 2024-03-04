自助洗車場恐怖噴槍！她一投幣瞬間被砸險瞎　求償64萬結局曝

▲新北市某自助洗車場高壓水柱噴槍故障，導致陳姓女民眾投幣後水柱隨即噴射，造成噴槍砸傷其眼部。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者黃宥寧／台北報導

真的要小心！陳姓女子到新北市某自助洗車場，想替愛車洗得乾淨溜溜，豈料，投幣後水柱隨即噴射，噴槍砸傷其眼部，造成眼角膜受傷，事後她對洗車場李姓負責人提告，李男一度不認罪還稱影片是後製，法院依過失傷害處拘役50日，民事部分陳女則求償醫藥費、精神賠償等共64萬餘元，日前判決出爐。

這起意外發生於2022年4月25日上午7時許，陳女騎車赴淡水區某自助洗車場準備替機車洗車，但沒想到才剛投幣完，強烈水柱開始亂噴射，造成噴槍直接砸傷她臉部，更導致其右眼角膜水腫、點狀出血等傷，事後她也對洗車場李姓負責人提告。

警詢、偵查時，48歲李姓負責人稱，噴槍使用順序是先將噴槍抓好後再投幣，水槍握把是方便使用者拿住水槍而非控制出水，更表示陳女提供的影片是後製的，試圖甩鍋。

檢察官勘驗影片，發現水槍是在投幣後立即噴水，顯然就是故障，故依法起訴。法院審酌李男身為洗車場負責人，應注意場所內設施保養、維護，防免設施因不正常運作而導致使用者受傷，若設施故障而尚未修復前，更應張貼警語提醒使用者，考量雙方未達成和解，依過失傷害罪處拘役50日。

民事部分，陳女認她終身有視網膜及青光眼後遺症疑慮，故提精神賠償30萬，且依消費者保護法規定，請求1倍懲罰性賠償金，加醫療費等共64萬5130元。

法官准賠醫療費、薪資減損22565元，精神賠償部分，考量雙方身份、地位及經濟能力等，認賠8萬為妥適，合計10萬2565元；懲罰性賠償金部分，以10萬2565元1倍以下的5萬為適宜，故李男須賠償15萬2565元。