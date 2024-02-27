快訊／新北大樓工地意外！升降梯突墜落B3　工人腦漿流出慘死　

▲消防設施工人胡男施工中墜落死亡 。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區新春街一處快完工工地，今（27日）上午近11時許發生工安意外，33歲胡姓消防工人使用汽車用升降梯要施作消防工程時，不明原因整個平台由1樓墜落至地下3樓，胡男當場頭骨凹陷、腦漿從鼻、耳流出，送醫急救後不治，由於救援地方相當狹小，警消獲報出動繩索讓胡男脫困送醫，詳情仍待調查。

這起事件發生今上午10時50分，33歲消防防設施工人胡男，在一處快要完工的淡水區新春街某建築工地，使用汽車用升降梯要施作消防工程時，不明原因整個平台由1樓墜落至地下3樓，當場頭骨凹陷、腦漿從鼻、耳流出，傷勢相當嚴重。

警消獲報後到場評估，由於現場救援寬度僅有一個人寬，消防人員只能從旁邊管道爬梯下去，接觸胡男後再使用繩索吊掛脫困，救援一共計派遣消防人員24名及8台各式車輛，將他送往淡水馬階急救，然而胡男急救後傷重不治。

第三大隊長陳志德表示，於高危險工作場所作業時，務必有完整的保護裝備及措施，如安全頭盔及哨子等，且必須以兩個人以上為單位作業切勿單人操作，確保不慎發生危險時能立即發現、立即求救119，避免錯過黃金救援時間。