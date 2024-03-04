路邊停車要收費！南投市區路段自動淨空　民眾嘆：路變大了！

▲南投市路邊收費停車本月上路，集賢路旁車格幾乎自動清空。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為解決南投市鬧區的停車亂象，南投市公所積極規劃停車收費制度，3月1日起正式營運收費，宣告南投免費停車走入歷史；收費上路4天以來，原本車格一直呈現爆滿的路段幾乎瞬間被清空，讓民眾大嘆：「我家的路變大了！」

南投縣過去長期為全台唯一未實施停車收費制的縣市，市公所指出，南投市路邊車格過去不收費，導致部分劃設的車格遭佔用，更有車位遭到同一車主長期霸佔，居民或是外縣市的遊客在市區一位難求，經常出現違停、併排停車等狀況，甚至遭警察開罰，用路人不堪其擾，嚴重影響交通秩序；南投市長張嘉哲上任後，路邊停車收費系統已於去年11月正式發包、今年2月試營運。

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市公所表示，民眾即日起在停車格旁看到「智慧停車柱」，或一旁收費公告，代表該車位為收費車格，第一階段路邊停車格設置約500格，收費範圍包含集賢路、建國路、民族路、芳美路、大同南街、育樂路、三和一路、復興路等，收費標準為每小時20元（前5分鐘免費），每日收費12小時，從上午8時至晚間8時。

在餐飲店家和公寓大樓雲集、緊鄰縣立體育場的集賢路部分，過去沿路車格總被停滿滿，如今南崗一路到建國路口路段所畫15個車格和智慧收費柱，在白天同時間大概都只有一至兩台車臨停，而且幾乎馬上就開走，視覺上清爽不少，南投市民也大嘆「舒服！」至晚間用餐消費和交通尖峰時間也不再一位難求。

其他鄉鎮民眾見狀也直呼「羨慕」，如「全國第一大鎮」草屯鎮也因公共停車空間嚴重不足而亂象叢生、早有規劃路邊停車收費，卻因持續流標而無法實施，就有鎮民在臉書地方社團上向鎮長喊話：「這是投票給您的草屯鎮民大家的心願，鎮長能否給個回應？」

而為了避免原霸佔路邊車格的不肖車主「轉移陣地」至巷弄甚至行人空間，或取巧於紅黃線違停以規避計費，市公所提醒，警方也將針對違規停車熱區加強取締：如四輪未在格內、不依順向方式逆向提車、未緊鄰道路右側，超出路邊邊緣，停於紅線處等都可依《道路交通管理處罰條例》56條規定開罰600元到1200元罰鍰；黃線臨停逾3分鐘或駕駛人下車離開、車輛熄火，亦可處300至600元罰鍰。