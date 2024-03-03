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「免費停車」走入歷史！　南投首階段500車格20元／時採智慧收費

▲南投市停車收費制度於3月1日正式啟動。（圖／南投市公所提供，下同）

▲南投市停車收費制度於3月1日正式啟動。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為解決南投市鬧區的停車亂象，南投市公所積極規劃停車收費制度，3月1日起正式營運收費，宣告南投免費停車走入歷史。

市公所指出，南投市路邊車格過去不收費，導致部分劃設的車格遭佔用，更有車位遭到同一車主長期霸佔，居民或是外縣市的遊客在市區一位難求，經常出現違停、併排停車等狀況，甚至遭警察開罰，用路人不堪其擾，嚴重影響交通秩序；南投市長張嘉哲上任後，路邊停車收費系統已於去年11月正式發包、今年2月試營運。

▲南投市停車收費制度於3月1日正式啟動。（圖／南投市公所提供）

市公所表示，民眾即日起在停車格旁看到「智慧停車柱」，或一旁收費公告，代表該車位為收費車格，可掃描感應柱上方之QRcode，下載APP「南投停車幫幫忙」，輸入車號等資料，便可用各種電子支付繳費，可以用信用卡綁定LinePay、ApplePay、街口支付等，etag、悠遊卡也能繳費；沒有電子支付的民眾可到連鎖四大超商，至電腦輸入車號製作繳費單，再到櫃檯現金繳納即可，廠商也會在停車格旁找尋適當位置放置收費亭，方便現金繳納。

▲南投市停車收費制度於3月1日正式啟動。（圖／南投市公所提供）

第一階段路邊停車格設置約500格，收費範圍包含集賢路、建國路、民族路、芳美路、大同南街、育樂路、三和一路、復興路等，收費標準為每小時20元（前5分鐘免費），每日收費12小時，從上午8時至晚間8時；道路外的停車場統計約有211格，每個停車場釋出部分車格供民眾租用，市公所已於2月29日抽籤完成，優惠期間每月租金1000元，而非月租使用者，每小時20元，當日最高收取100元。

市公所提醒，警方將針對未依規定的停放車輛進行開罰，如四輪未在格內、不依順向方式逆向提車、未緊鄰道路右側，超出路邊邊緣，依照《道路交通管理處罰條例》56條規定可開罰600元到1200元罰鍰。

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