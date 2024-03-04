愛愛後突被男友罵「婊子」！妹子超傻眼　網笑翻：重修國文課？

▲許多情侶在恩愛時，有時會透過一些方法來增加情趣。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

不少情侶在進行恩愛的事情時，多多少少會透過一些方法來增加情趣。近日有一名網友在網路論壇po文，提到自己曾跟男友建議在愛愛時，可以罵她來增加興奮的感覺，但沒想到男友卻在大戰後，突然表示「在床上像個婊子」，事後原po感到有些傻眼，尋求其他人的看法，有不少人都留言點出用詞錯誤，「你男朋友是不是被重修國文課啦？」

一名女網友在Dcard以「男友說我很婊」為題發文，表示自己跟男友愛愛後，2人躺在床上抱抱，突然被男友說「在床上像個婊子」，原po頓時有些傻眼反問，為什麼突然這樣說，男友才急忙解釋「就是⋯妳表現的很婊⋯阿⋯」「就是妳⋯很投入阿，我很喜歡」。

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事後，原po想起自己先前確實曾向男友提議，2人在愛愛時可以罵她，藉此增加情趣，當時男友沒有什麼反應，「所以男友突然和我說這個是⋯⋯因為前幾天我的要求嗎？因為他不太會說難聽的話，所以我有點嚇到。」原po也小抱怨說道，自己是想要在激戰時被罵，都已經結束了才說，有點疑惑不解，而且好突然，「想問問各位，男生說女朋友在床上像個婊子是什麼意思？這是誇獎嗎，我不知道我應不應該開心哈哈」。

貼文曝光後引起討論，有許多人湧入留言，「你男朋友是不是被重修國文課啦？」「我覺得他想表達的是，妳很騷，很淫蕩……」「他是想講……妳這個小騷貨吧」、「任何詞彙前面加個『小』就合理了，小婊子」、「哈哈妳要教他一下啦，好可愛」。

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