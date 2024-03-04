「酒國昆凌」：為什麼假裝對我認真？　淚眼剝富商手法曝

▲張嘉渝（右）自稱前台中市議長張清堂（左）的乾妹，藉此取信被害人。



圖文／鏡週刊

曾以「酒店昆凌」名號詐騙恩客數千萬，被判刑確定的沈女，改名張嘉渝後，透過包養網站重出江湖，她這次改打「名人牌」，聲稱群園集團總裁呂崇民是她無緣的公公，相當疼愛她，前台中市議長張清堂是她三哥，取信於想包養她的台商保羅，詐財得逞。

2015年，在台中海派酒店上班，有「酒國昆凌」之稱的沈女，被王姓富商以每月15萬元包養，沒想到她竟勾結擔任組頭的林姓男友，以「在賭博網站輸錢」為由，要王幫她贏回來，藉此讓王短短4個月輸了2,800萬元，然後又謊稱欠另一陳男360萬元，若不幫她償債，就要下海重操舊業，王憐香惜玉，慨然代償。

沈女食髓知味，事後還找了酒店閨密，放款1,800萬元給王，每月收取126萬元利息，經不斷欺騙、需索，王不堪負荷報警，全案最後因雙方達成和解，法院只將沈判刑1年、緩刑2年定讞。之後，沈改名張嘉渝，最近重出江湖，透過包養網繼續騙錢。

▲張女（右）說朋友花錢找Kid（左）等藝人為她慶生，高調炫富行騙。

保羅長年在海外工作，根本不曉得張嘉渝的底細，今年1月29日，2人第一次上床之後，張告訴他，曾與台中群園集團總裁呂崇民的兒子John論及婚嫁，雖然最後無法在一起，但呂很疼她，曾送她價值8千萬元的房子，可惜被母親賣掉，還說前台中市議長張清堂看著她長大，她叫張「三哥」，為了取信保羅，她還傳了一張與張清堂的合照，讓保羅覺得此女來頭不小！

▲張女佯裝呂崇民的兒子傳訊息，要求被害人墊款，說會很快匯還。

從商的保羅認為，如果多花一點錢與張女繼續交往，進而結識這些中部商界的大人物，可說划算，這個念頭讓他變得更大方，卻也成了冤大頭。2月1日深夜，張急電保羅說，癌末的母親要轉住安寧病房，需要25萬元現金，保羅表示手頭沒那麼多錢，張立刻說，可到某通訊行刷卡換現金，只需讓對方抽2萬元手續費。

▲被拆穿詐財後，張女反控保羅也跟其他女生聊，意外暴露代聊公司內幕。

保羅心想是做好事，更何況張女有那麼深厚的背景，應該不至於騙人，於是照張的指示前往通訊行準備換現金，業者得知保羅的來意後，好心提醒他：「醫院可以刷卡！」保羅詢問張，張卻可憐兮兮地說：「之前積欠醫院太多錢，榮總不肯接受刷卡了，必須現金結清前帳，才能住進安寧病房。」就在張的淚水攻勢下，保羅心軟，被騙了25萬元。

但這只是開始，2月3日，張女說呂崇民辦尾牙，邀請保羅參加，他很高興有機會結識商界大老，卻被放鴿子，直到深夜，張才說因為醫院發出病危通知，母親生死未卜，她沒心情赴宴，保羅於是陪她度過一個傷心的夜晚。

▲張女以母親住院為由，要保羅到通訊行「刷卡換現金」。

接下來他感覺事情有點變調，2月4日，張女以幫他洗車為由，拿了保羅的信用卡，卻趁機盜刷2筆、共3萬5千元的金額，事後他心裡雖不舒服，但也買單！當天，張還要保羅陪她到弟弟的牛郎店捧場，請他刷10萬元消費額支持弟弟的業績，保羅無法接受，委婉拒絕。

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