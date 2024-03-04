麥當勞「薯條」改配方？她嘆味道變了…釣一票員工揭原因

▲麥當勞薯條一直是不少人的最愛。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

對於許多人來說，連鎖速食龍頭麥當勞的最大吸引力就是薯條。不過近日一名女網友吃完麥當勞薯條後，發現味道跟以前不同，好奇製作薯條的配方是否有變。就有網友認為，更換配方的是其他品項，還有內行人透露，目前台灣麥當勞的薯條，原本是專銷日本的美國東岸薯條，才會讓人覺得口感改變。

原PO在Dcard以「麥當勞薯條變了！」為題發文，表示最近吃麥當勞薯條發現完全沒有味道，原本以為是感冒所致，後來才被妹妹告知，麥當勞的薯條配方有變，儘管讓她半信半疑，但又想到最近幾次失望的用餐感受，不禁直呼，「麥當勞！你們最近怎麼了，不愛我了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引發討論，不少網友反倒認為「薯條最近沒怎麼吃不太確定，但我確定雞塊變了，還我好吃的雞塊」、「我覺得雞塊變了，變得好硬不好吃」、「麥當勞薯條有改配方？我怎麼感覺一樣」、「我倒是覺得近期糖醋醬真的不ok」、「番茄醬也換成不一樣的包裝，吃起來感覺不太對，不知道是不是心理作用」。

另外也有麥當勞員工說明「配方沒變」，麥當勞薯條的原始裝箱有分綠色、綠色黏膠帶、藍色、黑色，都是美國製造，藍色專銷日本的美國東岸薯條，綠色則是美國西岸薯條，「目前銷售台灣的薯條，先從銷售日本的薯條那邊借過來銷售，外箱都是日文所以會貼一張白色的貼紙，上面寫中文的一些資訊，是要合乎法規所貼的貼紙。」

延伸閱讀

▸ 30歲後越來越有錢 「最快存到第一桶金」4星座一次看

▸ 搭機遇後座阿嬤「饋咖」飄氣味 她出狠招反制

▸ 家中失火姊弟遭燒傷！4姨媽「剃光頭」捐皮膚 網感動：隔層肚皮的親媽