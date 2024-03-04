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熊本出差與櫻花妹墜愛河！網疑「台G招募廣告？」本人回應了

原Po在Dcard附上櫻花妹背面照。（圖／翻攝自Dcard）

▲原Po在Dcard附上櫻花妹背面照。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

台積電（TSMC）日本熊本廠JASM上（2）月底正式投入運行，近日卻有一名台男在網路上發文透露，他去熊本出差2個月，幸運在網路上認識了一名櫻花妹，2人最後成功變成情侶，沒想到返台前女友還問他，在他回台灣後他們還能繼續維持戀情嗎？讓原Po直呼很心疼，貼文曝光也引發網友熱議。

一名男網友在Dcard以「去熊本出差交了一個日本女友」為題發文，表示因為工作的關係到熊本出差了2個月左右，當時在網路上認識了現在的女友，雖然目前回台灣了，但有計畫未來到日本生活一陣子。當時對方問他，回台灣後，還能當他的女朋友嗎？讓原Po直呼「整個很心疼，原來我看起來讓他覺得，我只是把她當成是在日本的女朋友。」

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他表示，自己日文沒有壓力地學了2年，也沒有到很厲害，溝通上甚至還常常需要用到翻譯，不過女友是個很有耐心又溫柔體貼的人，「很擔心文化差異的關係而有隔閡或是有什麼問題，畢竟要談到比較複雜的事情，我也不知道怎麼開口，真的是第一次談這麼遠距離的戀愛，還是外國人，有人願意分享一下遠距離異國戀的經驗嗎？」

貼文曝光也引發網友熱議，有人笑問「台積電的最新招募廣告？」沒想到也釣出原P現身回復「我不是台積電的，是設備商」。網友還笑說「拿櫻花妹誘你上山（護國神山）呀，太狠了，哪個理工男扛得住我就問」、「假詢問，真炫耀，噓」、「要有心理準備最大的差異就是文化差異。然後要非常有耐心跟不斷地溝通與理解。只是日本跟台灣還算蠻有交流，所以覺得還好？」「真的羨慕死你了，哥，不敢說全台男的夢想，至少算是我的夢想，你實現了」、「之前看過調查，發現日本女性婚後出軌率高達60%，當時整個嚇到吃手手。」

也有過來人分享，「羨慕呢，我在熊本出差了半年，跟我很熟的女性真的不少，對我也都真心真意，飯店櫃台阿姨、旁邊lawson夜班阿嬤、對面便當店阿姨、阿蘇火山的猴子、阿蘇牧場的乳牛、以上…」「我男朋友來台灣出差被我追走！遠距離戀愛就是，信任信任信任」、「根據我的前日本女友經驗，建議玩玩就好。」

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