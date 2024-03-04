日本漫畫家來台「被困公廁」　緊急拍片求救！台灣人一看傻了

▲日本網路漫畫家Yashiro Azuki來台旅遊，慘被關在公廁中。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

日本網路漫畫家Yashiro Azuki近日來台旅遊，2日他傻眼發文表示，自己受困在某處的公廁內，他拍下影片並用中文與日文求救，影片中他的鎖怎麼樣都打不開，許多日本粉絲也看不懂這樣的狀況，台灣網友將此事轉發到PTT論壇上，也引發熱議。

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▲公廁爛鎖成為國際笑話。（圖／翻攝自推特）



網路漫畫家Yashiro Azuki來台旅遊，也在社群網站上分享他的旅遊經歷，除了吃了牛肉麵外，也發現娃娃機中有盜版的寶可夢娃娃，但讓他成為熱搜卻是他去上公廁廁所，竟被鎖在門內，門栓怎麼樣都拉不動。

他還因此拍下影片並用中日文發推特求救，這樣的狀況也被分享到批踢踢上，造成台灣網友討論，不少人都笑出來表示「公廁太丟臉了吧」、「國際笑話+1」、「故障應該可以叫外面的人求救吧」、「發網路要怎麼幫？」、「只是卡住了吧？」。

另有網友從影片中發現，廁所門上有標出向左是關，向右是開，並註明不用轉門把，顯然常有人打不開門。最終漫畫家有順利脫困，並發文搭機轉往香港和朋友吃飯後，不少網友也笑稱，「這次在台灣被關廁所，可以變成創作的靈感了」。

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