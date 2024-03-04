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侵占相機欲變賣露餡遭逮　南警獲報通知失主領回　

▲台南市警四分局育平派出所，據報循線查獲王姓男子涉嫌侵占遺失物，全案警詢後函請台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警四分局育平派出所，據報循線查獲王姓男子涉嫌侵占遺失物，全案警詢後函請台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警四分局育平派出所，3月1日接到相機行老闆詢問，店內有民眾欲變賣相機，因有疑問鳥詢問安平燈區近期是否有民眾遺失相機，經警方查找相關報案紀錄，發現確有失主曾前往其他分局報案，警方循線查獲王姓男子涉嫌侵占遺失物，全案警詢後函請台南地檢署偵辦。

據了解，失主在2月22日晚間前來安平賞燈，因整理隨身物品時，不慎將相機放在會場石椅上忘記帶回，等到回家後才發現相機遺失，因而在2月25日時前往他分局報案。

▲台南市警四分局育平派出所，據報循線查獲王姓男子涉嫌侵占遺失物，全案警詢後函請台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而相機行老闆則是因62歲王嫌前來相機行賣相機時，因所欲出售的價格明顯低於市場行情，且賣家通常會取回記憶卡，但過程中店家發現王嫌不熟悉相機操作使用，也不知悉相機的資訊和來歷，因而起疑並向四分局育平派出所詢問。

育平派出所獲報後，以相機相關各項特徵，及相機內最後照片拍攝時間點等資訊縮小範圍，查詢報案紀錄比對，發現失主曾至其他分局報案，因而通知失主前來領回。四分局長曹儒林表示，員警見微知著，縝密破案值得嘉許，也呼籲民眾拾獲遺失物應送交派出所，切勿意圖據為己有以免有觸法之嫌。

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