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社會 社會焦點 保障人權

手遊公司員工反應「薪資怪怪」　揪出神鬼女會計盜走635萬元

 ▲上班，工作，資料，報表，公事，分析，商業，計算，統計，會計，財務。（圖／pixabay）

▲北市內湖區1家手遊公司李姓女會計，因在外欠債，竟偷轉走公司630萬5434元到自己戶頭。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

李姓女子任職北市某手遊公司會計，因債台高築，竟動起歪腦筋，利用經手員工薪資、年終、支付廠商款項等機會，陸續轉走公司630萬5434元到自己帳戶，直到有員工反應薪資有誤，公司查帳揪出李女動手腳。士林地檢署偵結，依侵占罪嫌提起公訴。

起訴指出，李女從2018年4月至2023年2月，在遊戲公司擔任會計，負責保管公司存提付款業務，2020年間，李女因在外積欠款項需款孔急，竟利用發放員工薪資、年終獎金以及支付廠商款項、交際費、技術網路設備等費機會，將錢陸續轉到自己銀行帳戶內。

且盜走單筆最高金額為338餘萬元，直到2023年初有員工反應薪資有誤，連廠商也反應沒收到費用，公司開始向上追查，直接揪出「養老鼠咬布袋」的李女，李女愧疚寫下自白書，同年2月提出離職申請。

偵查時，李女自承每月薪水4萬多，2020年3月起將錢從公司帳戶轉入自己名下帳戶共7次，檢方經查，發現李女2020年、2022年申報薪資所得分別為47萬5373元、51萬9566元、60萬1398元，除薪水以外的匯款均為侵佔公司帳戶內款項，據帳戶明細等證據，依業務侵占等罪提起公訴。

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