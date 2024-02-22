花蓮男騎單車偷水溝蓋！菜籃載贓物露餡　警調監視器逮人

▲警方調閱監視器發現男子當天出現在失竊水溝蓋的現場。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所2月15日中午接獲民眾報案稱：「民生街後方防火巷有3面水溝蓋遭竊，損失價值約新台幣9,000元」，警方受理報案後，立即前往現場勘查採證，分局長黃靖堯並當場指示成立專案小組積極偵辦。

玉里分局啟動鷹眼小組，沿案發現場調閱上百支監視器，經過2日鍥而不捨的查緝，發現1名竊嫌於當日早上騎乘自行車行經案發地，而自行車上的菜籃疑似裝載失竊之水溝蓋。

副所長陳照欽掌握有利事證後便沿線實施查訪，在西邊街發現1名男子，其身上所穿著之衣物與監視器上相同，該民見警察出現刻意閃躲，警方遂以警察職權行使法第6條第1項合理懷疑其有犯罪之嫌疑發動盤查，過程中犯嫌自知法網難逃，主動說明水溝蓋之下落，並帶同警方前往回收廠交付已變賣之水溝蓋，全案依竊盜罪函請花蓮地方檢察署偵辦。

▲男子自知法網難逃，主動說明水溝蓋之下落，警方依竊盜罪移送偵辦。

玉里分局長黃靖堯表示，維護社會治安、打擊犯罪是警察主要任務，無論案件大小，玉里波麗士團隊勢必追根究柢依法偵辦，請宵小切勿以身試法。呼籲民眾可以裝監視器保護自身生命財產安全；另外如發現周遭有可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，警方將全力守護民眾的生命財產安全，讓民眾有個安全的居住環境。