科技業神鬼女會計投資失利欠債　A走公司2147萬還暗槓老闆307萬

▲洪姓女會計利用職務之便，侵占公司款項2454萬餘元。（示意圖／CFP）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名科技公司洪姓女會計，因投資失利欠下大筆債務，竟對自己公司動上歪腦筋，洪女利用職務之便，變造取款條金額溢領款項，還盜用老闆印章向銀行借款，共侵占公司和老闆私人款項金額高達2454萬餘元，台中地院今（19）日判刑3年8月，可上訴。

判決指出，洪女受雇於台中市西屯區一間科技有限公司，擔任會計，負責公司出納、會計業務，並處理公司蕭姓負責人交辦的銀行匯款、繳款事務。

不過洪女因自己投資失利，背負龐大債務，從2013年起至2018年3月間，陸續利用老闆指示她去銀行提領款項的機會，將老闆提供的取款憑條變造，增加金額，全數匯入自己申設的銀行帳戶中；為避免被發現，她再將老闆指定的金額匯到公司帳戶，而多出來的錢，她留作己用。

上述部分，檢、院查出洪女自公司帳戶共匯款5167萬9406元到自己帳戶，然而她僅將3020萬843元匯回公司帳戶，共侵占2147萬8563元。

此外，洪女為避免公司帳戶款項虧空情形曝光，她擅自盜用老闆的印章，偽造借款支用書，又向銀行借貸200萬元匯入公司帳戶。

她還在2017年1月、3月及12月間，利用老闆委託她去銀行提領私人帳戶的180萬元、100萬元、212萬9220元時，侵占其中的85萬元、9萬0401元、212萬9220元，共計306萬9621元。

時至2021年，蕭姓老闆發現公司款項出問題，查出洪女涉有重嫌，蕭委由律師向警方提告，檢方依偽造文書、業務侵占等罪嫌將她起訴。

法官審酌，洪女利用擔任會計的機會，侵占公司款項供己花用，雖犯後坦承犯行，但迄今未與公司、負責人達成和解，也沒賠償損失，依偽造文書、業務侵占2罪，分別判刑3年2月、1年4月，應執行3年8月。全案仍可上訴。