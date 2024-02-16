蠶食鯨吞教友奉獻金「7年侵占500萬」　女會計欠債更生手法曝

▲在禮拜堂負責會計的董女，7年侵吞教友奉獻金超過500萬元。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北市某禮拜堂董姓女幹事，疑似為了解決龐大債務問題，從2014年到2021年為止，利用幫禮拜堂處理會計業務的機會，私刻印章解除禮拜堂定存，並蠶食鯨吞教友的愛心奉獻金，累計侵占款項超過500萬元，去年因其他教友查帳才發現異常，不過董女否認私吞公款，台北地檢署16日依偽造文書、侵占等罪將董女起訴。

據了解，董女原本經商，因財務周轉問題，經年累月欠下10多間銀行、累計數百萬元的債務，為了還債，董女還尋求司法途徑，證明自己經努力償還債務超過1成，向法院聲請更生裁定獲准。

而董女卸下老闆娘身分後，受雇於台北市松山區某基督教禮拜堂擔任幹事，月薪2萬7，雖然這個歷史悠久的禮拜堂信徒不多，但依十一奉獻精神，仍有不少現金流通，董女就是要負責處理相關的帳務會計工作。

董女疑似利用管理禮拜堂帳戶機會，私刻印章，趁著每次到銀行存、領奉獻金的機會，或者利用繳交地價稅等公務名義，一點一滴偷拿教友的錢，甚至擅自把禮拜堂的定存解約，銀行方面為慎重起見，曾打電話給1名男子確認，誤以為對方就是禮拜堂負責人而通過照會解除定存。

直到2023年間，有教友察覺奉獻金存款餘額不太對勁，查帳發現董女動手腳，累計7年期間共侵占了500多萬元，雖董女否認犯行，但又無法交代差額去向，禮拜堂因此決定提告，檢察官調查後依法提起公訴。