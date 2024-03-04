iPhone SE4全新渲染圖流出！　搭載4.7吋全螢幕設計

▲iPhone SE4全新渲染圖。（圖／91mobiles）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果「平價」iPhone系列可能即將迎來回歸。根據媒外透露資訊，蘋果正在研發一款全新的 iPhone SE 機型，代號為 iPhone SE 4，並且將會帶來重大設計變革，外媒 91mobiles 也透露 CAD 渲染圖。

以往的iPhone SE 機種均採用帶有實體Home 鍵的舊款iPhone 設計，而這次蘋果似乎有意做出改變。根據行業消息人士提供的 CAD 渲染圖，可以確認iPhone SE 4 將採用一塊 6.1 吋的螢幕，相比於帶 Home 鍵的iPhone SE 5G 的 4.7 吋螢幕來說是一次巨大的升級。

CAD 渲染圖也顯示，iPhone SE 4 將採用類似iPhone 13、14 系列的瀏海螢幕設計，並搭載Face ID 臉部辨識功能。相機方面，此機型則延續了前代機型的單鏡頭方案。

尺寸為147.7 x 71.5 x 7.7mm，與iPhone 13 和iPhone 14相似。這也印證了MacRumors 去年的報告，報告中表示，iPhone SE 4 可能配有實體 Action 鍵，不過目前從渲染圖中無法確認，並具備 USB-C。

第四代 iPhone SE 預計將在2025 年發布，但也有可能在今年秋天的蘋果發表會上與iPhone 16系列一同亮相。雖然 iPhone 16 系列預計會是相對常規的升級，但加入平價機型或許有助於刺激發展中國家的銷售量。