太聽男友的話！　超商女員工幫盜走35萬給他花

▲陳女幫男友偷走35萬元。（示意圖／資料照）



記者張靖榕／綜合報導

高雄一間超商陳姓女員工，在陳姓男友教唆下，竟趁上班時幫陳男刷了10萬元遊戲儲值金，卻未將10萬元入帳，同天下班後更打開保險櫃盜走25萬元現金，直到隔天才向店長自首，結果落得被判刑，還得償還店長35萬元。

判決書指出，陳女2021年4月起在鳳山某間超商任職，同年7月18日，到職僅約3個月的她在當晚鑄下大錯。晚間10時許，陳男到店裡探班，見只有她一人當班，竟直接在IBON列印線上娛樂城的儲值條碼交給她刷取，卻一毛錢都沒付，並且在得知超商保險櫃有現金後，又要陳女把錢拿出來給他花用。

陳女全聽從陳男指示，下班時趁機盜走保險櫃內的25萬元現金。隔天陳女突然良心發現，傳訊息給店長自首；店長趕去店內清點，確認損失35萬元，於是報警處理。

陳姓情侶被依詐欺取財罪等罪名起訴，法院審理時陳女坦承犯行；法官依檢警提出的市政，認定陳女刷取線上儲值金卻未入帳，構成電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，變更檢方起訴法條。

陳女最終被依以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪判3月有期徒刑，不得易科罰金，但得服社會勞役，另依業務侵占判6個月，得易科罰金。陳男部分尚未審結。

民事部分，超商店長對陳姓情侶索賠35萬元，法院審理時兩人都未到場答辯，因此在高雄鳳山簡易庭審理後，判兩人應連帶賠償超商店長共35萬元，全案可上訴。