赴日爆買「刷卡1陷阱」慘噴15%手續費　達人示警：別選錯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國人超愛到日本旅遊，在面對優惠匯率及信用卡加碼回饋時，更是買到失心瘋；不過，旅日達人林氏璧就提醒，不少人誤入「DCC（動態貨幣轉換，Dynamic currency conversion）」機制結帳的陷阱，於是再三強調，「去日本刷卡請選用日幣結帳！不要選台幣！」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，「寒假去逛澀谷MegaDonki的時候，很意外地看到店內有宣傳DCC的海報。上面說得很好聽，無須額外外匯手續費；但又用很小的字寫說，顯示金額已包含『手續費』。唉...那個手續費才是你應該擔心的部分啊！」

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他表示，雖然在日本較少見到動態貨幣轉換機制，但在香港和歐洲國家則十分常見。當你刷卡完，店家有時會問，「要不要用新台幣結帳」，讓你在機器上選擇，滿多人直觀會以為較划算，但回台收到帳單後才發現匯率貴得離譜。

所謂「DCC機制」可提供持卡人選擇使用「當地貨幣」或「母國貨幣」結帳，如果選擇以「母國貨幣」結帳，則立即以店家與當地收單機構當天的匯率結匯；而兩者最大不同，就是決定外幣兌換成「本國貨幣」匯率的時間點。

林氏璧進一步解釋，傳統機制的信用卡外幣消費款項，是在國際信用卡組織向發卡銀行請款時才決定，而DCC機制則是刷卡當下就確定，「可是最重要的是，當下換匯還包含了加收的服務費。這並不是海外刷卡手續費的1.5%，是另外的一筆。」

▲DCC機制在當下換匯時，還包含了加收的服務費。（圖／日本自助旅遊中毒者）

林氏璧也指出，感應式交易、Apple Pay、JCB卡及AE卡在日本似乎不會引發DCC機制，「不過在用VISA／Master刷實體卡交易時請小心。由於DCC常常引起消費糾紛，Visa要求商家和ATM，在提供DCC時要在螢幕和收據上清楚顯示，當地和持卡人國家貨幣不同的金額，使用多少匯率轉換，其中收取了多少的手續費。請各位張大眼睛看清楚！到那一步你都還來得及回頭！」

最後，他不忘告誡眾人，「我收到一位網友提供今天早上交易的收據，Donki這個DCC機制收的手續費是3.5%。他轉換的匯率是0.21829，大概就是比最近的匯率0.21要多了3.5%。以DCC來說，3.5%其實算低的了，網路上的案例5%、10%、15%都看過。」